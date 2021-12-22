率眾要求國民黨改革 張亞中：做黨主席該怎麼負責自己應該清楚

孫文學校校長張亞中（右）到國民黨黨部前召開記者會給黨中央建言，黃復興黨部主委季麟連（左）特地前來接待。（記者王藝菘攝）

2021/12/22 15:56

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行1218公投落敗後首場中常會，孫文學校總校長張亞中率眾到國民黨中央黨部前要求國民黨改革，有民眾高喊「朱立倫下台」爲公投結果負責。張亞中受訪時指出，國民黨該自我反省，更提到朱要怎麼負責自己應該很清楚，不需要別人教，相信朱會自己做睿智判斷。

國民黨在4大公投全敗，今召開公投後首次中常會，張亞中今率眾到國民黨中央黨部前要求國民黨黨務改革，現場有支持者高喊「朱立倫下台」。國民黨黃復興黨部主委季麟連出面接待張亞中。季表示，張是多年老朋友，朱立倫對張也非常敬重，國民黨正在開檢討會，對張的建議，國民黨非常重視。

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張亞中受訪時表示，公投結果很清楚，國民黨受到重大挫敗，當然不談所謂「戰犯」的問題，但要有相關責任歸屬，國民黨內部該開會，有白紙黑字的報告更為重要，該自我反省檢討，下一次才不會犯更大錯誤。

張亞中認為，黨中央的最大錯誤是戰略、戰術上的錯誤，戰技也不如人。他呼籲，下次再有公投時，希望由民間公民團體提出，不要變成政黨對決。

張亞中表示，朱立倫說「公投已死」，但他不這樣認為，公投不能死，一定要延續下去，國民黨做的應該是讓人民能更方便投票，綁大選是方式之一，還有通信投票、網路投票，不該說公投已死，國民黨應該在立法院提案，讓下次公投能採通訊或網路投票。

張亞中指出，很多人希望他談人的事情，但他今天是談作為一個黨主席，面對問題，要有清楚理念、具體可行方法，思考問題不能有任何私心，要以國家利益最優先。

張亞中批評，在公投上，國民黨內有太多路人甲乙丙，太多人為了個人利益保持客觀中立，講難聽就是不願介入，有這現象，不要只怪別人，要怪黨中央自己，責任要第一個扛起，自我反省，不能船過水無痕。

對於媒體追問，朱立倫說要負責，但沒說要怎麼負責？張亞中表示，他不會講大家要講的話，但做黨主席，自己怎麼負責自己應該很清楚，應去問朱而不是問黨員。

張亞中還說，朱立倫已經是60歲以上的人了，應該有足夠的人生歷練，知道什麼事情負什麼責任，不需要別人教，相信他自己會做睿智判斷。

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