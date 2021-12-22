為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    通過重重考驗！15名蛙人挺過「天堂路」 指揮官親授臂章

    海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班153期15名學員今天在親友的加油下，順利通過最終考驗「天堂路」。（軍聞社提供）

    海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班153期15名學員今天在親友的加油下，順利通過最終考驗「天堂路」。（軍聞社提供）

    2021/12/22 16:03

    〔即時新聞／綜合報導〕經歷嚴格訓練及篩選，海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班153期15名學員今天在親友的加油下，順利通過最終考驗「天堂路」，由指揮官王瑞麟中將親自授予兩棲偵搜大隊臂章，成為合格的兩棲蛙人。

    根據《軍聞社》報導，兩棲偵搜專長班153期開訓時有31名學員，經過9週的訓練和篩選，最後只有15人參加「綜合考驗週」，從本月17日凌晨開始，每天分為4節課，每節測驗時間長達5小時，間隔1小時為用餐、休息及整理器材時間。

    驗收項目包括長跑、長泳、操舟、頂艇行軍、軍用格鬥、沙灘競技、基礎潛水、水域滲透、陸上滲透、重裝行軍和偵察等課目，目的就是要磨練學員的精神、體力、耐力及服從性。

    今天是最後一天的「天堂路」，每位學員在親友打氣下，忍著皮肉的痛楚，爬過50公尺的咕咾石路，抵達終點後在教官引導下進行「搶背」動作，並由王指揮官親自給予蛙人臂章，順利成為合格的兩棲蛙人，場面熱血感人。

    海軍陸戰隊指揮部強調，「綜合考驗週」是要考驗學員在生、心理遭受極度壓力下，仍能正確無誤地執行任務，並保持冷靜地分析評估戰場景況，未來，這些蛙人也將秉持「永遠忠誠」及「三不怕」之精神，面對各項任務和挑戰。

    指揮官王瑞麟中將親自授予兩棲偵搜大隊臂章。（軍聞社提供）

    指揮官王瑞麟中將親自授予兩棲偵搜大隊臂章。（軍聞社提供）

    每位學員在親友打氣下，忍著皮肉的痛楚，爬過50公尺的咕咾石路，順利成為合格的兩棲蛙人，場面熱血感人。（軍聞社提供）

    每位學員在親友打氣下，忍著皮肉的痛楚，爬過50公尺的咕咾石路，順利成為合格的兩棲蛙人，場面熱血感人。（軍聞社提供）

    海軍陸戰隊今辦理兩棲偵搜専長班153期綜合考驗週-多種運動綜合驗收暨結訓典禮。（軍聞社提供）

    海軍陸戰隊今辦理兩棲偵搜専長班153期綜合考驗週-多種運動綜合驗收暨結訓典禮。（軍聞社提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    爛醉拆KTV還對警「鎖喉」... 海陸蛙人慘了！
    2020/11/19 10:30

    爛醉拆KTV還對警「鎖喉」... 海陸蛙人慘了！
    勇闖天堂路頭破血流！20「小蝌蚪」堅持爬完蛻變陸戰蛙人
    2019/05/16 09:48

    勇闖天堂路頭破血流！20「小蝌蚪」堅持爬完蛻變陸戰蛙人

    中悦美樹花園 引領中路豪宅新指標
    海陸蛙人克難週 扛146公斤突擊艇互衝
    2019/05/13 06:00

    海陸蛙人克難週 扛146公斤突擊艇互衝
    男童立志當蛙人！ 勇闖「天堂路」面不改色
    2017/03/25 09:35

    男童立志當蛙人！ 勇闖「天堂路」面不改色

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    海龍蛙兵重返英雄島 給小學弟「滿分」
    2016/06/11 23:17

    海龍蛙兵重返英雄島 給小學弟「滿分」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播