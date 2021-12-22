通過重重考驗！15名蛙人挺過「天堂路」 指揮官親授臂章

海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班153期15名學員今天在親友的加油下，順利通過最終考驗「天堂路」。（軍聞社提供）

2021/12/22 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕經歷嚴格訓練及篩選，海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班153期15名學員今天在親友的加油下，順利通過最終考驗「天堂路」，由指揮官王瑞麟中將親自授予兩棲偵搜大隊臂章，成為合格的兩棲蛙人。

根據《軍聞社》報導，兩棲偵搜專長班153期開訓時有31名學員，經過9週的訓練和篩選，最後只有15人參加「綜合考驗週」，從本月17日凌晨開始，每天分為4節課，每節測驗時間長達5小時，間隔1小時為用餐、休息及整理器材時間。

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驗收項目包括長跑、長泳、操舟、頂艇行軍、軍用格鬥、沙灘競技、基礎潛水、水域滲透、陸上滲透、重裝行軍和偵察等課目，目的就是要磨練學員的精神、體力、耐力及服從性。

今天是最後一天的「天堂路」，每位學員在親友打氣下，忍著皮肉的痛楚，爬過50公尺的咕咾石路，抵達終點後在教官引導下進行「搶背」動作，並由王指揮官親自給予蛙人臂章，順利成為合格的兩棲蛙人，場面熱血感人。

海軍陸戰隊指揮部強調，「綜合考驗週」是要考驗學員在生、心理遭受極度壓力下，仍能正確無誤地執行任務，並保持冷靜地分析評估戰場景況，未來，這些蛙人也將秉持「永遠忠誠」及「三不怕」之精神，面對各項任務和挑戰。

指揮官王瑞麟中將親自授予兩棲偵搜大隊臂章。（軍聞社提供）

每位學員在親友打氣下，忍著皮肉的痛楚，爬過50公尺的咕咾石路，順利成為合格的兩棲蛙人，場面熱血感人。（軍聞社提供）

海軍陸戰隊今辦理兩棲偵搜専長班153期綜合考驗週-多種運動綜合驗收暨結訓典禮。（軍聞社提供）

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