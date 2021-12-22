莊瑞雄台北宣布參選屏東縣長 黨內對手鍾佳濱：初選競爭、大選合作

鍾佳濱今天視察大潮州人工湖。（立委鍾佳濱辦公室提供）

2021/12/22 14:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣長潘孟安明年底將卸任，民進黨縣籍3位立委莊瑞雄、周春米及鍾佳濱皆有意爭取黨內初選出線，立委莊瑞雄今天在台北的台大醫院正式宣布參選黨內初選，鍾佳濱則表示，黨內初選當然是競爭，但大選就會回歸周春米受訪時指出團結合作，延續屏東的綠營執政。

鍾佳濱今天邀請前縣長曹啟鴻及九大行庫總經理到屏東大潮州人工湖視察，對莊瑞雄今日的記者會表示，台灣要在國際上跟其他國家競爭，同時，台灣各個城市也要彼此合作，城市的進步是如此，人跟人之間也是如此。因此，鍾佳濱說，目前黨內初選與莊瑞雄委員當然是處於競爭關係，但未來在大選，一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。

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鍾佳濱就以大潮州人工湖帶來充沛的水資源，並針對莊瑞雄的「超越高雄」的競選口號一詞進一步指出，高雄跟屏東的關係也是如此，台積電會選擇落腳高雄不只是因為高雄提供土地與租稅減免，在未來要打入國際供應鏈勢必要符合「淨零碳排」的國際趨勢，用電上須採用綠電，此外也要充足的水源，這些都是屏東的優勢。

鍾佳濱表示，他擔任財政委員會召委，在今日安排考察大潮州人工湖此項公共建設如何補注地下水，就是藉此屏東的優越地理條件，透過產業投資、區域治理合作，屏東可以在不排擠農業、民生用水的前提下，提供南台灣的水源與綠電。

鍾佳濱強調，過去透過高高屏治理平台，他充分理解區域治理間的合作關係，因此在前幾年擔任立委爭取高鐵延伸屏東、設立屏東科學園區後，未來進一步發展太空、生技、健康產業時，勢必與南台灣科技廊道合作，為屏東創造充分的就業機會。

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