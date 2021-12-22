為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政院挺新竹縣市合併！民進黨團提修法 三讀通過將推動

    行政院支持新竹縣市合併升格案。圖為行政院長蘇貞昌。（資料照攝）

    行政院支持新竹縣市合併升格案。圖為行政院長蘇貞昌。（資料照攝）

    2021/12/22 12:53

    〔記者李欣芳／台北報導〕針對新竹縣市合併升格議題，行政院官員今天中午表示，行政院支持新竹縣市合併升格，由於民進黨立院黨團已提出新竹縣市合格的法源「地方制度法」修法，待此案未來在立法院三讀通過，行政院就可來推動大新竹合併問題。

    4大公投案投票在12月18日落幕，蔡英文總統隨即在隔天召集府、院、黨、黨團成員、部分執政縣市首長及派系領袖於官邸開會，拍板支持大新竹合併升格。總統府發言人張惇涵會後表示，與會者高度共識，支持新竹縣市合併升格；總統也認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野討論。

    由於府院黨高層支持新竹縣市合併，民進黨團因此提出「地方制度法」的修法指出，因應少子化現象及數位治理發展，以區域人口規模為前提，無法兼顧基於國家特殊目的需要之直轄市設置，因此提案修法。將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口縣數限制。

    據悉，政院目前暫無修法提案，政院官員說，由於民進黨團已提出修法，未來在立法院完成修法，政院就可來推動大此事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨促竹竹併修法「一字千金」 藍委嗆立法鬧劇
    2021/12/21 11:15

    民進黨促竹竹併修法「一字千金」 藍委嗆立法鬧劇
    拚2022大新竹合併升格 柯建銘：最晚明年6月完成修法
    2021/12/19 21:23

    拚2022大新竹合併升格 柯建銘：最晚明年6月完成修法

    台積電將帶動發展 亞灣漢神豪宅創價
    自由廣場》縣市合併升格 應合理通盤思考
    2021/10/15 05:30

    自由廣場》縣市合併升格 應合理通盤思考
    研商升格第7都 竹縣府發函邀竹竹苗首長、民代週六開會
    2021/09/08 16:49

    研商升格第7都 竹縣府發函邀竹竹苗首長、民代週六開會

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播