政院挺新竹縣市合併！民進黨團提修法 三讀通過將推動

行政院支持新竹縣市合併升格案。圖為行政院長蘇貞昌。（資料照攝）

2021/12/22 12:53

〔記者李欣芳／台北報導〕針對新竹縣市合併升格議題，行政院官員今天中午表示，行政院支持新竹縣市合併升格，由於民進黨立院黨團已提出新竹縣市合格的法源「地方制度法」修法，待此案未來在立法院三讀通過，行政院就可來推動大新竹合併問題。

4大公投案投票在12月18日落幕，蔡英文總統隨即在隔天召集府、院、黨、黨團成員、部分執政縣市首長及派系領袖於官邸開會，拍板支持大新竹合併升格。總統府發言人張惇涵會後表示，與會者高度共識，支持新竹縣市合併升格；總統也認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野討論。

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由於府院黨高層支持新竹縣市合併，民進黨團因此提出「地方制度法」的修法指出，因應少子化現象及數位治理發展，以區域人口規模為前提，無法兼顧基於國家特殊目的需要之直轄市設置，因此提案修法。將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口縣數限制。

據悉，政院目前暫無修法提案，政院官員說，由於民進黨團已提出修法，未來在立法院完成修法，政院就可來推動大此事。

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