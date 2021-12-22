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    首頁　>　政治

    反了？國民黨議員提案改國號為台灣共和國 南市議會通過

    南市國民黨議員蔡育輝不滿孫文銅像無法豎立，他提臨時動議「建請中央政府更改國號，將中華民國改為台灣共和國。」（記者蔡文居攝）

    南市國民黨議員蔡育輝不滿孫文銅像無法豎立，他提臨時動議「建請中央政府更改國號，將中華民國改為台灣共和國。」（記者蔡文居攝）

    2021/12/22 11:45

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天召開臨時會進行二、三讀議案及審議各項提案，由於市府原要在台南公園豎立孫文銅像引發爭議而喊卡，今天引起國民黨議員不滿，國民黨議員蔡育輝因此提案要求建請中央改國號，將中華民國改為台灣共和國，在民進黨議員不反對下，最後主席、議長郭信良裁示通過提案。

    在討論這項提案時，主席郭信良一再呼籲大家要想清楚。不過，在民進黨議員不反對下，最後通過國民黨議員蔡育輝與盧崑福的提案。

    蔡育輝表示，大家對中華民國國父也應該尊重一下，把銅像拆下來，又不依承諾重新豎立，那乾脆「宣布台灣獨立啊！」他提臨時動議建請中央政府更改國號，將中華民國改為台灣共和國。經多名議員覆議成案進行討論。

    民進黨議員郭清華說，市民關心的是總預算，政治非喊爽的，要取得主流民意，要看台灣人民能否支持，台灣亂對岸最高興，這並非地方議會權責，應回歸地方預算審查。

    民進黨議員蔡旺詮說，改國號的職權並不在地方，他樂見國民黨「覺悟了！」希望國民黨是真心支持，他個人支持，但認為該提案不適當。無黨籍議員許又仁則質疑該議案有何意義及效力，認為沒討論必要。民進黨議員林志聰則表達他支持、同意。

    國民黨議員盧崑福則表達讚成，並嗆民進黨「不敢贊成的，就不要獨立。」國民黨議員王家貞說，她不同意，並請大家不要那麼辛苦了，乾脆「台南市獨立」。國民黨議員洪玉鳳則說，連阿扁也說台灣無法獨立，蔡育輝的提案只是在凸顯民進黨敢說不敢做。

    經過熱烈討論後，在民進黨議員不反對下，主席郭信良敲槌裁示「建請中央改國號，將中華民國改為台灣共和國」的提案成立通過。

    議長郭信良一再呼籲大家要想清楚。不過，在民進黨議員不反對下，最後敲槌裁示通過改國號的提案。（記者蔡文居攝）

    議長郭信良一再呼籲大家要想清楚。不過，在民進黨議員不反對下，最後敲槌裁示通過改國號的提案。（記者蔡文居攝）

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