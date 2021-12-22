朱立倫酸竹竹合併「一黨一人之私」 劉康彥回擊朱：最沒資格提

新竹市議員劉康彥。（資料照）

2021/12/22 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨日在臉書針對新竹縣市合併議題發表看法，認為單純聚焦推動新竹縣市合併，不過是為了特定人士謀選舉利益的短視作為，更意有所指地說「不應為了一黨一人之私就量身定做、倉促修法」。對此新竹市議員劉康彥回擊，直批朱立倫格局狹隘，酸朱「要提量身定做，朱立倫是全天下最沒有資格的人」。

朱立倫昨日在臉書指出，他與國民黨樂見新竹及各區域有更好的發展，但台灣的國土重劃是大戰略，「不應為了一黨一人之私就量身定做、倉促修法」，朱立倫認為，如果前瞻該區域特殊的產業定位與未來發展，更應該直接同時合併竹竹苗地區，將該區作為台灣未來的半導體與科技之都規劃。

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對此劉康彥感嘆「很遺憾，一個曾經擔任過直轄市長和行政院副院長的人，竟然格局如此狹隘」，而且「要提量身定做，朱立倫是全天下最沒有資格的人」，劉康彥表示，當年馬英九和金溥聰硬是在台北縣長投票前半年推動改制，不惜選前換掉積極爭取連任的周錫瑋，由朱取而代之，參選首屆新北市長。

劉康彥也再論新竹縣市合併升格議題，他指出「一個科學園區分屬新竹縣市，環保、消防、都市計畫管轄都不同，行政效率落後，對業者來說都是無形的成本」，至於選舉的事，他相信人民自有決定，身為政治人物應該是問問自己，能不能提出像樣的人選，而不是百般阻擋拖延升格。

國民黨主席朱立倫。（資料照）

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