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    派上用場了！台灣回贈無人機 立陶宛出動鞏固邊境

    立陶宛為鞏固歐洲聯盟東部邊境，使用台灣捐贈的無人機。（圖取自立陶宛國家邊防局推特）

    立陶宛為鞏固歐洲聯盟東部邊境，使用台灣捐贈的無人機。（圖取自立陶宛國家邊防局推特）

    2021/12/22 00:04

    〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛國家邊防局（State Border Guard Service of Lithuania）近日為了加強歐盟與白俄羅斯的東部邊境安全，出動了台灣捐贈的監視無人機，這些無人機是先前台灣為感謝立陶宛慷慨捐贈疫苗的回禮。

    立陶宛國家邊防局20日在推特表示，為了加強歐盟與白俄羅斯的東部邊境安全，他們不只建造實體屏障，也出動了台灣所捐贈的監視無人機。立方表示，這是台灣感謝疫苗捐贈的回禮，還在貼文附上「#疫苗外交」、「#患難見真情」的推特標籤。

    對此，我國外交部也轉推文表示，很高興能看到，台灣經貿投資考察團10月訪問歐盟3國時所捐贈給立陶宛的無人機能被善加利用。外交部強調，兩國是天生的夥伴，因為都相信自由及民主的力量能帶來更好的明天。

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