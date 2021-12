派上用場了！台灣回贈無人機 立陶宛出動鞏固邊境

2021/12/22 00:04

〔即時新聞/綜合報導〕立陶宛國家邊防局(State Border Guard Service of Lithuania)近日為了加強歐盟與白俄羅斯的東部邊境安全,出動了台灣捐贈的監視無人機,這些無人機是先前台灣為感謝立陶宛慷慨捐贈疫苗的回禮。

立陶宛國家邊防局20日在推特表示,為了加強歐盟與白俄羅斯的東部邊境安全,他們不只建造實體屏障,也出動了台灣所捐贈的監視無人機。立方表示,這是台灣感謝疫苗捐贈的回禮,還在貼文附上「#疫苗外交」、「#患難見真情」的推特標籤。

對此,我國外交部也轉推文表示,很高興能看到,台灣經貿投資考察團10月訪問歐盟3國時所捐贈給立陶宛的無人機能被善加利用。外交部強調,兩國是天生的夥伴,因為都相信自由及民主的力量能帶來更好的明天。

We're pleased to see the drones donated by #Taiwan???????? to #Lithuania???????? during the trade & investment tour of 3 #EU???????? members in October being put to good use. Our countries are natural partners bound by a belief in the power of freedom & democracy to build better tomorrows for all. https://t.co/LAHQgPt6j7