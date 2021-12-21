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    以後不需驗小黃卡！歐台互認數位疫苗證明 12/22起生效

    歐盟執委會今（21）通過決議，承認台灣核發的「COVID-19 疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位 COVID證明」具同等效力，明起生效。（翻攝自EETO臉書）

    歐盟執委會今（21）通過決議，承認台灣核發的「COVID-19 疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位 COVID證明」具同等效力，明起生效。（翻攝自EETO臉書）

    2021/12/21 19:36

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我國數位疫苗證明尚未推出，不過歐盟執委會今（21）已率先通過決議，承認台灣核發的「COVID-19 疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位COVID證明」將具同等效力，明起生效。此決定意指國人未來入境歐洲將不再須攜帶紙本小黃卡，可望加快通關速度。台灣亦同意承認「歐盟的數位COVID證明」，讓歐盟公民入境台灣時使用。

    歐盟駐台機構、歐洲經貿辦事處（EETO）今天表示，很高興地宣布歐盟執委會已通過決定，承認台灣核發的 「COVID-19 疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位COVID證明」具同等效力。歐盟執委會今天作成的決議將於2021年12月22日生效。

    EETO說明，也就是說，經過歐盟機構的技術評估，台灣頒發的數位證明書將能夠與歐盟系統接軌。如同歐盟承認自己的「歐盟數位COVID證明」一樣，歐盟將承認台灣的「COVID-19疫苗接種證明書」。台灣核發之證明書的使用條件，將等同「歐盟數位COVID證明」的使用條件。

    EETO也開心表示，台灣亦同意承認「歐盟的數位COVID證明」，讓歐盟公民入境台灣時使用。

    EETO說，截至目前為止，歐盟體系已與來自五大洲的60個合作夥伴接軌。歐盟數位COVID證明不會取代護照等旅行證件，也不會改變入境歐盟的條件。對非歐盟境內的旅行者，若已接種歐洲藥品管理局（EMA）授權的疫苗，將得到核可的證明。但歐盟成員國仍可自行決定是否接受更多種的疫苗，如世衛組織緊急使用清單上的疫苗。

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