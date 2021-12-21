四大公投慘敗 黃暐瀚：藍營沒發覺過往「經驗法則」已被打破

四項公投案全都沒通過，國民黨主席朱立倫（見圖）18日召開記者會表達歉意，並呼籲「把戰友找回來，不要找戰犯。」（資料照）

2021/12/21 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在四大公投主張「四個同意」卻慘敗，有些藍營人士崩潰之餘紛紛對內找「戰犯」；對此，名嘴黃暐瀚分析，這次綠營在四大公投「起死回生」的能力讓他印象深刻，而藍營似乎沒發覺過往的「經驗法則」已悄悄被打破。

黃暐瀚在臉書以「在野黨的『存在感』！」為題發文表示，比起民進黨在2020年的總統大選狂勝，這次四大公投，綠營「起死回生」的能力更讓他印象深刻，「因為，過往的『經驗法則』，已經悄悄被打破了，但藍營似乎，沒有發覺」。

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黃暐瀚指出，國民黨在2018年提了「反深澳」、「反核食」以及「反中火」三個公投案，另外還有同婚、反同婚對決，而高度談論「民生議題」的結果，加上「韓流」，藍營在2018年的縣市長選舉扎扎實實贏了民進黨220萬票；但13個月後總統大選卻豬羊變色，蔡總統大贏韓國瑜265萬，「這一來一回，顯示有超過兩百萬的『積極選民』，隨時都在『改變決定』」。

「改變的原因是什麼？自然是『兩岸』因素。」黃暐瀚認為，總統大選牽涉統獨議題，地方選舉則重視民生經濟，但這次四大公投不但不是選總統，甚至不是選市長，只不過是人民生活方式的選擇，也被綠營操作成「愛台灣與不愛台灣的對決」，然後四個公投就通通被逆轉了。

黃暐瀚直言，明年勢必將重演「愛台灣比賽」，國民黨的「親中包袱」不丟掉，想重演2018大選的戰績可能會非常困難。他也強調，一個「在野黨毫無執政機會，也無執政準備」的國家，將使得「執政黨逐漸墮落」，在野黨不強執政黨就不會強，國家也就會慢慢退步，因此期待看到有「存在感」的在野黨，快點給執政黨一點壓力，讓台灣更好。

黃暐瀚（見圖）分析，這次綠營在四大公投「起死回生」的能力讓他印象深刻，而藍營似乎沒發覺過往的「經驗法則」已悄悄被打破。（資料照）

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