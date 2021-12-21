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    抓「漢奸」頒警察獎章？ 78年前老條文修了

    「警察獎章條例修正草案」今天（21日）經立法院三讀通過，刪除其中關於舉發或緝獲「漢奸」者得頒警察獎章的不合時宜規定。圖為去年6月「109年警察節慶祝大會」行政院長蘇貞昌（前排中）、內政部長徐國勇（前排左二）、警政署長陳家欽（前排左）與「全國模範警察」等合影。（資料照）

    「警察獎章條例修正草案」今天（21日）經立法院三讀通過，刪除其中關於舉發或緝獲「漢奸」者得頒警察獎章的不合時宜規定。圖為去年6月「109年警察節慶祝大會」行政院長蘇貞昌（前排中）、內政部長徐國勇（前排左二）、警政署長陳家欽（前排左）與「全國模範警察」等合影。（資料照）

    2021/12/21 20:57

    〔記者楊丞彧／台北報導〕「警察獎章條例修正草案」今天（21日）經立法院三讀通過，刪除其中關於舉發或緝獲「漢奸」者得頒警察獎章的不合時宜規定；此外，為符合核頒現況，也將警察機關、學校之一般行政人員及技術人員納入。提案人之一的民進黨立委沈發惠指出，修法後除了更加符合實務現況外，也打破以警階請頒獎章規定，盼提振警察人員士氣。

    草案日前於立法院內政委員會進行逐條審查時，與會朝野委員咸認為現行警察獎章條例於1943年訂定且公布施行迄今，實務作業上已明顯不合時宜，然而警察獎章係對警政工作具有重大貢獻者之獎勵措施，隨著時代與環境變遷，應重新檢視及修正其條例內容，俾利警察獎章頒給法制完善周延。

    根據內政部資料統計，近五年按「功績」核頒警察獎章者僅七十四人，約佔全部核頒數不到一％，且警佐（三等）以下僅兩人，其餘則按「年資」為由核頒。修法後，除了將「漢奸」刪除，改為「其他重大危害國家安全之犯罪」，並將「搶救重大災害，奮不顧身，著有功績者」等納入；更重要的是，也打破同一功績案卻因官等不同，出現授獎等第有所差別的狀況。

    此外，警察機關、學校組織法規所定之一般行政人員及技術人員，如刑事警察局刑事鑑識職系之技正、技士等，也從事警察相關工作、推行各警察業務，並依現行條文第二條頒給警察獎章；為符核頒現況，也增訂準用本條例之規定。

    沈發惠表示，從協助防疫、抓捕犯人到維護治安，警察承擔許多讓社會安定的責任。然而，做為表彰警察貢獻所依據的警察獎章條例，這七十八年來從來沒有修過，不符現實，早該修法。期盼警察獎章條例修正實施後，落實獎當其功原則，確實鼓勵與表彰對警政工作著有功績或特殊優良事蹟人員，提升與激勵全國七萬四千名警察人員之士氣。

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