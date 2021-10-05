議員怒轟「條子鴿」出書內容毀警譽 齊籲北市警局長挺身駁斥

台北市議員簡舒培今列出「條子鴿」酈俊睿著書內容，痛批已嚴重毀損警譽，要求台北市警局長楊源明挺身駁斥、捍衛警界立場。（記者鄭名翔攝）

2021/10/05 14:27

〔記者鄭名翔／台北報導〕退休警察「條子鴿」酈俊睿影射駐日大使謝長廷曾施壓，涉違社會秩序維護法正遭約談中；台北市議員簡舒培今再列出其著書，內容陳述警方曾收賄、喝花酒等情節，痛批已嚴重毀損警譽，要求台北市警局長楊源明挺身駁斥、捍衛警界立場；北市議會警政衛生委員會也決議市警局須對此案進行專案報告。

楊源明強調，此案已於9月27日由市刑大報請台北地檢署指揮偵辦中，一切依照刑事訴訟法調查程序進行中，涉及偵查不公開處無法逐一對外說明，但絕不包庇縱容，也未曾遭施壓，必會嚴辦；市刑大大隊長蔡燕明表示，已依檢方指示條列書籍不實內容處，明將傳喚酈俊睿到案說明，並依侮辱公署及誹謗罪嫌偵辦。

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台北市警局今赴北市議會進行施政報告；議員簡舒培列出酈俊睿著作《你所說的都將成為呈堂證供》，書中提到酈員曾跟隨「學長」出勤時逐一收受綁在電桿的賄款，還曾見到其他員警巡迴各酒店喝得爛醉、自己還得協助繳回配槍、子彈等情節。

簡舒培怒批，相關內容已嚴重損害警譽，打擊基層士氣，卻未見局長挺身而出闢謠，恐讓外界信以為真，反而使好不容易累積起民眾對警察的信任感毀於一旦，儘管目前正偵辦中，但楊源明仍應發聲明表態、嚴正駁斥，以維護警察形象，否則難讓同仁信服。

議員許淑華認為，該書為警察為背景的「創作文」，出版社寶瓶文化已下架並接受讀者無條件退費，然而相關內容已嚴重侮辱警察聲譽、更有誹謗之實，使民眾認為「警察很爛、很黑」，市警局應清楚對外說明；議員鍾佩玲、陳建銘、陳永德、李傅中武也為警界抱不平，紛紛要求楊源明表態。

警政衛生委員會第一召集人、議員王世堅認為，此涉及北市9000多名警察的聲譽，不該因此書疑似不當內容而遭無端誣衊，議會也無法容忍此事，將要求市警局再對此案進行專案報告。

台北市警局長楊源明（左二）強調，此案已由市刑大報請台北地檢署指揮偵辦中，一切依照刑事訴訟法調查程序進行中，涉及偵查不公開處無法逐一對外說明，但絕不包庇縱容。（記者鄭名翔攝）

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