對地制法修法持保守態度 陳亭妃：佩服柯總召為新竹盡心盡力

民進黨立委陳亭妃。（資料照）

2021/12/21 16:33

〔記者謝君臨／台北報導〕為促成「大新竹合併升格」，立法院民進黨團總召柯建銘提出「地方制度法第4條條文修正草案」，包括柯在內共有50位立委連署，不過，仍有11位黨籍立委未連署。正國會系統立委陳亭妃表示，她對地制法修法抱持較保守的態度，應從宏觀的角度來談；她也稱讚柯為了新竹真的是盡心盡力，非常佩服。

根據柯建銘所提草案，11位未連署的民進黨立委，其中英系有4人，正國會也有5人，還有湧言會立委王定宇與不屬於任何派系的林淑芬。

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未連署的陳亭妃今受訪指出，從一開始，她對地制法就是持較保留的態度，她認為可以討論，而且剛好新竹市長林智堅提出竹竹合併構想，趁著這個機會，大家可以從國土規劃的概念，來討論怎麼樣發展是最好的，這個時機點很好。

不過，陳亭妃認為，應該從北中南3個大區塊，怎麼讓台灣的區域整合、國土發展有一個平衡點，讓人民感受到大家是一致性的，而非大都小縣，所以怎麼從整個國土規劃、財政劃分、行政區域劃分等區塊，一次談清楚；希望未來在談縣市合併的問題，是一個比較宏觀的角度。

陳亭妃說，因為基隆市長林右昌也提出了大基隆計畫，那這個部分不就剛好符合北中南一次談清楚的範疇，其餘還包括雲嘉嘉等縣市，這對未來絕對是好的，談清楚會讓人民更有感。

「尊重每一位委員的提案，更何況他是總召」，陳亭妃表示，柯總召的提案為新竹縣市努力，我們真的要尊重且佩服他，他為了新竹真的是盡心盡力，但希望不要太急促，也不會讓大家認為是為了某一個地方的合併來討論，而是做宏觀性的討論，這個會更有意義。

對於在野黨批評因人設事，陳亭妃說，所以她覺得很可惜，本來是一個很好的議題，但是就被誤解了；總統府日前約了幾位代表性人物進到官邸，發出的相關資訊也說希望宏觀，但卻被在野黨誤解，「我就覺得很可惜」。

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