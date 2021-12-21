地制法修正案撤簽 蔡適應：基隆不能被擱置一旁

民進黨團提出地制法修正案，立委蔡適應撤簽。（記者盧賢秀攝）

2021/12/21 15:06

〔記者盧賢秀／新北報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「地方制度法」第四條條文修正草案，該案獲得49名綠委及無黨籍立委支持，但有11位民進黨立委未參與連署，原列在連署名單的蔡適應坦言撤簽，他說，不僅新竹縣市合併而已，其他縣市也應納入討論，同時財劃法和統籌分配稅款等也應一併討論修正。

蔡適應指出，目前是有立委提案修正地方制度法，但沒有人提出財劃法和行政區劃法修正案。這個案子提出來之後，引起許多討論，讓人聯想到新竹縣市合併案，但基隆、雲嘉嘉等也要擴大範圍，期待在重新通盤檢討時基隆不能被擱置一旁。

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基隆長期城市發展有腹地太小，沒法有效運用的問題，他多次表達，尤其是2012年新北市升格時他就不同意，當時認為北此基重新行政區域劃分的意見，三個直轄市同時成立，對北台灣發展才是最有利的。

如今總統蔡英文有在徵詢各方意見，在討論過程中，他希望基隆城市的規劃也要一併納入，基隆如果沒有被納入，基隆發展更沒有改變的機會，他也向黨團總召柯建銘提過，也和其他委員溝通、說服。和市長看法類似，基隆行政區劃沒有有效改變，對基隆未來發展非常不利。

此外，他認為國土規劃是很重要的議題，到目前行政院都沒有提出院版方案，而且他認為財政收支劃分法和統籌分配稅法也應該一併提出來討論比較好。

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