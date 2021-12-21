確保地制法排入24日議程 民進黨團今起議場排隊

為確保111年度中央政府總預算草案和重要議案可以順利通過，不要再受到議事干擾或拖延，民進黨立委吳秉叡、劉世芳在議場前排班輪值，為週五舉行的最後一次院會開始24小時排班。（記者劉信德攝）

2021/12/21 13:05

〔記者謝君臨／台北報導〕為促成「大新竹合併升格」，立法院民進黨團總召柯建銘提出「地方制度法修正草案」，獲近50位黨籍立委連署支持。而為展現對地制法修法的決心，民進黨團於今天中午開始，動員至議場大門口排隊。柯建銘表示，24日的院會程序務必要能夠正常處理，若國民黨團弄好幾百案來表決，那什麼都不必搞了。

總統蔡英文19日邀集府院黨高層討論「大新竹合併升格」等議題，會中達成高度共識，將針對「新竹先行」，再就全國行政區劃、財政劃分進行盤整。柯建銘於17日提出地制法第4條第1項修正草案，獲各派系成員簽署；而為了讓該草案順利列入24日院會的報告事項中進行處理，民進黨團今起輪值固守議場。

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柯建銘表示，為什麼要開始排隊，要展示對地制法修正合併升格的決心，我們不可能在程序上給你們（指在野黨）破壞掉，週五院會要依正常程序處理，若國民黨團弄好幾百案來表決，你什麼都不必搞了。柯說，今天先把生技條例、當沖降稅等，有時間壓力的法案處理掉，週五還有許多重大法案要處理。

柯建銘強調，執政黨本來就要負責整個議程安排和法案處理，尤其在公投的糾葛下，從去年8月到今年12月，已經搞了447天，「再苦我們都撐過去」，這是執政者要負責的，國民黨都是極端邏輯，從這次公投的結果，他們應該去思考，其黨主席朱立倫根本沒有辦法做自己，整個邏輯都不對。

柯建銘奉勸國民黨不要為反對而反對、為鷹派而鷹派；今天我們必須要為了國家順利運作、立院議事順暢，做必要的超前部署，我們在上週五時，即將明年度中央政府總預算案提交逕付二讀，不要等到總預算被叼死了，沒有辦法逆轉，這不可能的事情，合併升格也是一樣，程序也是要走。

柯建銘強調，今天排隊就是要讓國民黨知道，地制法這個案子不是為了新竹市長林智堅，也不是為了新竹市，而是為了國家整體發展要繼續往前走。

民進黨立院黨團總召柯建銘21日於立法院媒體堵訪。（記者塗建榮攝）

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