蔡英文拜會證嚴法師感謝捐疫苗安民心 證嚴：結好緣很重要

蔡英文總統今日前往花蓮拜會證嚴法師，感謝先前購買疫苗捐助社會的義舉。證嚴法師也說，結好緣很重要，過去哪裡有災情我們付出一點，這一波疫情就得到國際回饋。（總統府提供）

2021/12/20 14:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日前往花蓮拜會證嚴法師，感謝先前購買疫苗捐助社會的義舉，總統強調在台灣最困難的時候站出來，對台灣人民是重要的心理支撐。證嚴法師也說，結好緣很重要，過去哪裡有災情我們付出一點，這一波疫情就得到國際回饋。

蔡總統拜會證嚴法師時說，在疫情最困難時候，慈濟站出來願意與台積電、鴻海一起，捐助那時候最缺的疫苗，真的很感動。她之後也與上人視訊，表達因為慈濟等民間組織都站出來，在政府困難的時候「撐一把」，這對台灣民心非常重要，也非常感動，大家「心也定下來」，那段時間全球疫苗都非常緊張，有社會相信且國際敬重的民間組織站出來，對台灣人來說，是很好的心理支撐，她很感謝慈濟在最困難的時候站出來幫助政府。

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證嚴法師則說，能理解的總統勞心，不僅操心很多也勞力，從上山到鄉下，都要面面關懷，很辛苦。而雖然很辛苦，都是造福人間，總統出面，可以帶動很多人的方向。

蔡總統也回應，面對更多挑戰，台灣韌性強，主要社會很多組織也可以讓民心穩固。她強調，只要民心穩定，再困難都可以度過。她再次感謝慈濟為台灣提供穩定力量，包括BNT疫苗優先用在年輕人學生，家長也都比較安心。雖然財務上壓力很大，但對台灣是功德一件，這也是上人的魄力與決心。

證嚴法師說，要感恩的事情很多，天天也都在感恩，「結好緣很重要」。這一波看到社會的愛，很多國家也幫助台灣，平常有愛的關心，哪裡有災情我們付出一點，這一波就得到國際回饋。

蔡英文也肯定說，這麼多年來慈濟就國力延伸，從慈善出發走出去，對國家是非常大的功德，也說明台灣在防疫上就是展現團結。

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