就職3周年直播說政績 楊鎮浯給自己打79分

縣長楊鎮浯（中）率副縣長李增財（右五）、秘書長陳朝金（左），透過真播說明三年來施政成果。（記者吳正庭翻攝直播畫面）

2021/12/19 17:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天透過直播說明3年來施政成果時指出，金門必須要有序的發展，才能有永續的金門，對於3年來力拚施政的成績，他給自己打了79分。

楊鎮浯率副縣長李增財及縣府1級主管，統一換上白色襯衫和牛仔褲，利用圖卡和影片，由縣府局處首長一一上陣，透過直播從宜居環境、防疫振興和照顧鄉親、發展產業等面向說明施政成果。楊鎮浯說，不論縣政、還是金門整體發展，都不能只靠一個人，而是要整個團隊一起參與，金門才會越來越好。

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他說，3年來，縣府團隊不會迴避任何問題，很多累積多年的案子，都一一去面對、克服、解決。再來是要求縣府團隊，都要培養能面對新常態的能力；包含武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）這個「極端氣候」下，有很多的非常態已變成常態，所以會要求團隊要有這樣的能力；並利用這個機會告訴鄉親，金門必須要有序的發展，才能夠有永續的金門，腳步的快慢可以調整，但是方向跟道路不能出錯，目前「縣府團隊正走在對的道路上」。

被媒體問及縣政達成率？楊鎮浯說，就縣府內部的管考機制，所有在競選縣長前所承諾的或是希望建設的目標，目前大概都超過100分之70、80的達成率，整體而言，應該可以跟鄉親交出一份很好的成績單。

對於就職3年的成績給自己打幾分？楊鎮浯說，如果沒有包含所說的COVID-19疫情等外部環境問題，過去3年間，整個縣府團隊的努力可以達到90分以上，但畢竟還有外部的環境，如果鄉親覺得還可以更理想、還未做到的「都必須由我承擔」；楊鎮浯給自己打79分。

楊鎮浯說，縣政是在生活中的每一個部分，相信縣府團隊成員，最感到安慰的就是「守住了金門」，在整個疫情肆虐將近2年的時間，縣府「防疫守最緊，振興跑最快」；儘管大環境不好，但守護住了金門，守護的不只是防疫，在財政、人事、專業或者文官體制各方面，都希望建立1個價值觀守護住金門，這是在過去3年內，最驕傲的事。

針對此次金門公投「4個同意」的結果，是否會影響明年的連任之路？楊鎮浯說，公投投票率很低，如何喚醒鄉親對公共事務的參與跟重視？這是1個很重要的課題；政黨對決的型態越來越明顯，每1個政黨都應思考如何讓這個政黨獲得更多鄉親的支持。楊鎮浯說，對他而言，只有1件事情，就是做好自己，和鄉親繼續一起走下去。

縣長楊鎮浯（前排左六）率副縣長李增財（前排右五）縣府1級主管，換上白色襯衫和牛仔褲，透過直播說明三年來施政成果。（記者吳正庭攝）

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