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    首頁　>　政治

    邱靖雅請辭登出竹縣府 竹北市長選舉拋震撼彈

    原擔任新竹縣政府機要秘書的邱靖雅，今（19日）午發出公開訊息，表示已請辭將完全登出竹縣府，出國3個月政經學習，為明年竹北市長選舉衝刺做準備。 （記者廖雪茹攝）

    原擔任新竹縣政府機要秘書的邱靖雅，今（19日）午發出公開訊息，表示已請辭將完全登出竹縣府，出國3個月政經學習，為明年竹北市長選舉衝刺做準備。 （記者廖雪茹攝）

    2021/12/19 14:44

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕從辭去新竹縣議員職務、接掌新竹縣政府民政處長、工策會副總幹事、再轉任機要秘書的邱靖雅，今（19日）午發出公開訊息，表示已請辭將完全登出竹縣府，出國3個月政經學習，她已在竹北市區懸掛「宜居竹北」看板，為明年竹北市長選舉衝刺做準備。

    竹北市為新竹縣最大鄉鎮市，人口逾20萬，市長何淦銘明年屆滿兩任，目前有意角逐市長寶座，除竹北市公所主任秘書郭漢璋、竹北市民代表會主席林啟賢備戰多時，邱靖雅一直是討論的對象，另在竹北市設看板的民進黨籍台北市文山區里長詹晉鑒，也不排除是空降人選。而同樣從原民國黨出身的新竹縣議員吳旭智則說，會先做好議員的職務，現階段尚有大新竹合併等重要議題，明年的事明年再說！

    邱靖雅說，經過反覆深思，她16日已經正式向楊縣長口頭報告，17日提出請辭。她非常感謝縣長栽培，1年多來在新竹縣政府的歷練，能有這樣多元豐富的機會，實屬難得！

    邱靖雅表示，慎重的決定辭去所有職務，是看到政府思維和行政困境，盼望能更加提升自己的政經素養，也協助年輕朋友在產業面有更多整合。能為民眾做資源串接與溝通協調，直接服務、解決問題，是她最有興趣和也是最擅長的！

    她將前往海外，進行為期3個月的政經學習與交流，包括台灣防疫經驗、女性議題、教育系統、政治哲學、文創產業。感謝一切的養分與磨練，讓她可以為自己的國家做一些事情。

    對於竹北市長選舉，邱靖雅表示「我一定會參選」，也在支持者的建議下，已在市區懸掛數面看板，展現她的決心，和民眾站在一起。

    邱靖雅在支持者的建議下，已在竹北市區懸掛數面看板，展現她的決心，和民眾站在一起。（記者廖雪茹攝）

    邱靖雅在支持者的建議下，已在竹北市區懸掛數面看板，展現她的決心，和民眾站在一起。（記者廖雪茹攝）

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