四大公投雲林四個不同意票占57％ 蘇治芬：憂心

四大公投雲林同意票占57%，立委蘇治芬：憂心。（記者詹士弘攝）

2021/12/19 14:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕四大公投昨天完成投票，雲林縣四個不同意票多過同意票，不同意票高達57%，看似大獲全勝；但立委蘇治芬不這麼想，她表示「憂心」，對於明年縣長選舉，兩黨都沒有樂觀的權利。

這次公投最後被操作成「四個同意」對上「四個不同意」，儼然成為政黨對決，最後得票的結果，呈現的幾乎就是兩黨的基本盤，雲林縣不同意票約57%，大幅領先不同意票，但蘇治芬解讀是兩黨五五波，而且雲林的不同意票比率仍遜於嘉義、台南的六成以上，不容許樂觀。

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蘇治芬表示，這次公投，可以視為民調的一種，但她也發現，有些地方投票率不高，低於她的預期，表示支持者動員不起來，還是有民進黨的支持者不當作大選的前哨站，民進黨支持的不同意票得票雖然領先，但她對未來的選舉還是憂心，因為這個結果並不代表雲林張家在雲林的政治能量。

蘇治芬表示，本屆縣長選舉，民進黨一開始的民調也是樂觀的，黨的候選人也曾表示，「沒有同志的支持，一樣可以贏。」但最後選舉的結果並未如預期。

她強調，公投的結果，讓民進黨與現任執政者都沒有悲觀、也沒有樂觀的權利。

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