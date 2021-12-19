藍智庫分析4公投 認國民黨守住基本政黨支持、未大敗

國民黨主席朱立倫在公投結果出爐後，在中央黨部召開記者會並表達歉意。（資料照）

2021/12/19 14:07

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨在原先被看好的4大公投全軍覆沒，操盤的國民黨中央，僅副秘書長林為洲辭職負責，國民黨智庫昨晚在黨內群組發出內參說明，認為國民黨仍有守住政黨支持度的19%，反倒是民進黨用盡資源，才催出21%左右的不同意票，國民黨並未大敗。

4大公投昨日投票結果，不同意票都大於同意票，但皆未達25%門檻。原被看好至少過1項的4大公投全軍覆沒，部分藍營人士直指戰犯是新北市長侯友宜，但黨中央和「戰鬥藍」都已定調不要抓戰犯，黨主席朱立倫、侯等藍營大咖尚無被追究的氛圍。

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一位國民黨中常委就直言，朱立倫受傷最重、侯友宜更不用說，而台中市長盧秀燕執政的台中市還投出「1好3壞」，藍營諸侯倒一片，要找誰當戰犯？

據了解，國民黨內昨晚在黨內群組傳一份由智庫所做的公投結果分析，也沒有提及公投戰犯問題，而是提及公投在民調支持度高卻沒有表現在公投結果的技術性問題，並指出國民黨雖然輸了，但仍守住政黨支持度的19%，而民進黨花很多資源，不同意票卻也只催出21%，相較之下國民黨並未大敗。

國民黨智庫國政基金會副執行長黃心華今受訪時證實內部有該份分析存在。他說，該份分析是他寫給內部參考的策略性、趨勢性說明。

黃心華指出，這次公投投票率確實比預期低，同意跟不同意都沒有過25%門檻，執政者不能誤認為公投結果代表民眾都支持蔡政府政策，就算4項公投裡面相對比較不看好的核四，同意比例也接近20%，還超過的國民黨政黨支持度。

黃心華表示，民進黨花大量資源大內宣，催票的實力並未如預期，但最後訴諸藍綠對決，對民進黨比較有利，可以用「南糧援北」，用南部的票蓋過北部，國民黨必須多注意要在政策論述上多爭取中間選民，如果光靠政黨對決，對國民黨會不利。

他指出，深藍民眾對於國民黨有期待，希望國民黨更強勢、更有戰鬥力，但若陷入藍綠對撞，光靠深藍不夠贏選舉，要從論述、政策面吸引中間選民支持，但如何做到讓泛藍支持者認為有在強力監督，又要讓中間選民被政策說服，兩路並進有難度，但仍必須要做。

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