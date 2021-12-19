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    公投完封勝中二補選綠營穩？ 林靜儀：情勢仍嚴峻

    四項公投民進黨雖完封勝，不過中二補選立委候選人林靜儀（右）、民進黨台中市黨部主委李天生（左），都認為情勢仍相當嚴峻，沒有輕鬆的本錢。（記者陳建志攝）

    四項公投民進黨雖完封勝，不過中二補選立委候選人林靜儀（右）、民進黨台中市黨部主委李天生（左），都認為情勢仍相當嚴峻，沒有輕鬆的本錢。（記者陳建志攝）

    2021/12/19 13:10

    ［記者陳建志／台中報導］四大公投昨天落幕，民進黨在蔡英文主席領軍下成功扭轉劣勢，讓4案都不通過「完封勝」，正在進行立委補選的中二選區情勢是否大好？民進黨候選人林靜儀表示，顏家的地方動員大於國民黨，相信補選票數會比公投票多，情勢仍相當嚴峻，沒有輕鬆的空間；市黨部主委李天生也說，公投結果將會加深顏家危機意識，仍會是一場相當艱困的選戰，會全力求勝。

    民進黨候選人林靜儀說，看到昨天的公投結果，是大家一起努力把台灣守下來，沒有勝利或不勝利的問題，甚至這個公投以錯假的資訊，讓國家付出很多成本，嚴格說根本沒贏，是這個國家差點就輸了。

    林靜儀說，中二選區從投票結果來看，因為議題的關係，國民黨並沒有激烈動員，因此從最後結果重啟核四和藻礁公投約贏6000票，反美豬和公投綁大選則是贏了2000多票，代表1月9日補選情勢仍相當嚴峻，因為對手顏家的地方勢力動員會比國民黨更強，非常確定對手拿到的票一定會超過公投的票，因此絕對沒有輕鬆的空間。

    林靜儀強調，對手在危機意識下，因之前罷免陳柏惟就是用錯假消息進行攻擊，接下來3個星期，一定會看到他們用抹黑、錯假消息，用龐大的資源不斷轟炸和傳播，還有他們佔優勢的陸戰，包括綁樁、送禮物已經出現了，相信威嚇、利誘等方式也都會出籠。

    民進黨台中市黨部主委李天生則表示，公投4案都不通過，民進黨基層氣勢大振，將會掌握這股氣勢繼續打拼，但這也會加深對手顏寬恒的危機意識，相信接下來相關資源將會「加碼、加碼、再加碼」，因此還會是非常艱困的選戰，絕對不能鬆懈，會和中央黨部緊密配合，不管是陸戰、宣傳，會和靜儀醫師一起來拚最後的一哩路，相信1月9日可以達到目標。

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