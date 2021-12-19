黃偉哲、陳亭妃臉書大和解？公投勝利後兩人互動引政壇關注

立委陳亭妃在公投前以騎單車的方式宣講，花了一個多月的時間騎遍台南37區。（資料照）

2021/12/19 09:15

〔記者蔡文居／台南報導〕這次公投，台南不同意票得票率全國第一，投票結果，綠營團結守住公投這一役。民進黨立委陳亭妃在投票結果出爐後，在臉書發文感謝支持者力挺，台南市長黃偉哲也留言表達感謝，陳則邀請黃一起單車，雙方在網軍事件後，在臉書上的友善互動引起關注。

台南市長黃偉哲的連任之日，外界一直認為同黨的立委陳亭妃是最大的競爭者，日前更爆出網軍事件，讓黃、陳關係被外界大作文章。

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與黃、陳互動都不錯的南市民進黨議員蔡旺詮說，其實，黃、陳兩人在地方出席活動，經常踫面，雙方握手、寒喧、致意等該有的風度一樣也不少，互動也都很好。這次他們臉書上的互動，即使只是小編留言，若沒有老闆的授權，小編也不敢自作主張。外界常以他們的關係作文章，其實挑撥、中傷的成分居多。

為了這次公投，陳亭妃卯足全力拚公投，她除了舉辦大型說明會邀請蘇揆出席外，也以騎單車的方式宣傳公投四個不同意，花了一個多月的時間騎遍台南37區。

昨天結果底定後，陳亭妃十分振奮，她在臉書發文指出，「感謝每位好朋友，願意為台灣的穩定發展和競爭力，投下神聖的選票。謝謝您肯定小英總統帶領的行政團隊，擘畫國家整體發展的路線，台灣一定會更好！台灣一定會愈來愈有力！」「陳亭妃深深一鞠躬感謝您！」

市長黃偉哲隨後也在陳的臉書留言，「謝謝亭妃委員及團隊的努力，台南市四個不同意的得票率63%，位居全國第一。」，陳亭妃則回覆「謝謝偉哲市長！有空一起來騎鐵馬！」網友也留說感謝他們兩人及民進黨各立委‘議員的努力和付出，還說「好想看您們有空一起騎鐵馬。」

公投結果出爐後，台南市長黃偉哲在立委陳亭妃留言表達感謝，陳則邀請黃一起騎單車，雙方在臉書上的互動引起關注。（擷取自臉書）

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