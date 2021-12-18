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    四大公投全沒過 王丹：台灣人教訓了國民黨

    國民黨主席朱立倫（中）今（18日）晚在中央黨部召開記者會，除了表達歉意，並稱投票結果其實就是回歸藍、綠基本盤，身為黨魁，他必須承擔責任，他呼籲黨內一起「把戰友找回來，不要找戰犯」。（記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫（中）今（18日）晚在中央黨部召開記者會，除了表達歉意，並稱投票結果其實就是回歸藍、綠基本盤，身為黨魁，他必須承擔責任，他呼籲黨內一起「把戰友找回來，不要找戰犯」。（記者田裕華攝）

    2021/12/18 21:42

    〔即時新聞／綜合報導〕根據中選會今（18日）晚公布開票結果，四大公投案全遭否決。對此，民運人士王丹直呼，公投結果是台灣人教訓了國民黨，強調國民黨若繼續違背台灣主流民意，只會繼續泡沫化。

    王丹在臉書表示，當他看到四大公投都沒有通過時，心情只有一個「爽」字可以形容，並分析公投結果是台灣人教訓了國民黨：「民生議題的公投事關台灣前途，豈容為了一黨之私，挾持來作為政治鬥爭的工具？！面對中共武力威脅，國民黨不是團結對外，而是槍口向內，天天胡鬧，台灣人已經看不下去了。」

    王丹認為，國民黨應當吸取教訓，若繼續在違背台灣主流民意的路上走下去，只會讓自己繼續泡沫化，「台灣選民再次展現了理性的力量，令人鼓舞。恭喜台灣！」

    根據中選會公布的完整開票結果，第17案「重啟核四」同意票：380萬4755張、不同意票：426萬2451張；第18案「反萊豬進口」同意票：393萬6554張、不同意票：413萬1203張；第19案「公投綁大選」同意票：395萬1882張、不同意票：412萬零38張；第20案「三接遷離」同意票：390萬1171張、不同意票：416萬3464張，4案不同意票均大於同意票，遭「完封」否決。

    王丹（見圖）表示，公投結果是台灣人教訓了國民黨，強調國民黨若繼續違背台灣主流民意，只會繼續泡沫化。（資料照）

    王丹（見圖）表示，公投結果是台灣人教訓了國民黨，強調國民黨若繼續違背台灣主流民意，只會繼續泡沫化。（資料照）

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