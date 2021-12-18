萊豬公投將遭否決》進口商：仍只進無萊豬肉 養豬協會：盼落實邊境檢驗

反萊豬公投案就目前開票結果顯示，不同意高於同意。（法新社）

2021/12/18 18:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕包含反萊豬等4大公投案在今天（12/18）舉行，反萊豬一項「不同意」票數目前高於「同意」，亦即萊豬將可能會持續維持開放進口，進口肉商、中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，進口肉商仍只會進口無萊豬肉，呼籲民眾安心選購；中華民國養豬協會理事長楊杰則期待，政府對養豬產業的承諾一定要做到，包含落實邊境檢驗、做好產地來源國標視。

楊杰指出，萊豬開放進口已經為既定的事實，期待政府可堅持對豬農的承諾，包含在學校、軍隊都完全使用國產豬肉，加強台灣豬的推廣跟促銷，並嚴格執行豬肉的產地標示與溯源，更重要的是要維持邊境檢驗豬肉萊劑容許量是否有超標的量能，還有民眾也能持續支持台灣豬。

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楊杰也提到，國產豬肉自給率目前達到近93%，「應該已經是臨界點」，楊杰說由於台灣的環境，已不適合養豬規模再增加，但仍期待可維持住豬肉自給率9成以上，以維持國產豬的價格，他表示國產豬肉的生產成本比歐美進口豬肉還高，但國產豬的飼料不添加萊劑，而且更新鮮，也期待若未來傳統豬瘟拔針，國產豬未來可用冷藏肉方式外銷日本，除了作為國內產銷調節手段，也增加國產豬的競爭優勢。

李春來則說，去年8月政府宣布今年元旦起開放萊豬，但因為國人對萊劑有健康的疑慮，進口商認為沒有市場，加上若進口萊豬，反而會讓上中下游的原料供應混淆，造成豬肉加工、調理、販售業者經營管理的困擾，和民眾的恐慌，因此進口肉商雖然並沒有組織，但自主不進萊豬，且都有信守承諾，李春來強調，雖然公投結果是持續開放萊豬進口，但進口業者仍只會進口無萊豬肉，他表示，由於國內豬肉無法自給自足，必須靠成本較低的進口豬肉調節價格，他呼籲民眾安心選購進口豬肉，也擔憂若民眾持續排斥進口豬肉，恐豬肉相關的物價較難平穩。

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