四項公投不同意均領先 黨政高層：經濟選民對國政做出裁判

四大公投投票至下午四點截止，隨即開票，不同意票均呈現多於同意票。（記者劉信德攝）

2021/12/18 18:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕四項公投今投票，下午4點開票後不同意票數持續領先，包括原先綠營評估可能落敗的反萊豬公投，也呈現不同意票領先同意票相當幅度。對此趨勢，黨政高層受訪指出，這是經濟選民對國政的清楚意向表達；綠營並認為，這也是蔡英文總統施政路線的再確認。

黨政高層指出，反萊豬、重啟核四、遷離三接、以及公投綁大選這四項公投，就有二至三項涉及到經濟發展等面向，這段時間，尤其是最後兩星期，正反雙方的激烈攻防，也讓經濟選民對這相關議題有更多的判斷。事實上，內部民調顯示，在這之前，包括反萊豬、遷離三接等公投都處於落後情形，尤其是反萊豬公投的落後幅度不小，再加進一定會前往投票的因素，也只是縮小差距幅度。

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黨政高層認為，經由雙方對於同意與不同意的各種論述，也讓經濟選民做出最後的決定，這在綠營與藍營各自動員基本盤下，做出了幾乎是最關鍵的砝碼作用。而許多國民黨陣營的「經濟藍」選民，也很有可能放棄跟隨黨中央號召所謂「四張同票意」的訴求，因為這已違背其希望台灣長遠經濟發展的意向。

對於公投可能的結果，綠營方面觀察認為，這是蔡英文總統施政路線的再確認。尤其蔡總統在對於擴大台美經貿關係的合作、非核家園等能源政策主張，都有其一貫的立場，這次公投案也如同蔡英文所言，是一次期中考，若是最後結果是四項公投案均未通過，而且都是不同意票多過同意票，這不僅是蔡總統自去年連任後，民眾對其主張的政策路線再次確認，這對蔡總統在第二任的施政，也將具有高度意義。

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