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    藻礁公投》到台北看開票 潘忠政：投票率低還是有機會過關

    潘忠政到荒野保護協會辦公室台北與夥伴們看開票，他認為，投票率低還是有機率過關。（記者鄭瑋奇攝）

    潘忠政到荒野保護協會辦公室台北與夥伴們看開票，他認為，投票率低還是有機率過關。（記者鄭瑋奇攝）

    2021/12/18 16:37

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政今天下午約4點15分抵達位於台北市的荒野保護協會辦公室，與同伴們一起觀看開票。對於今日投票狀況不太熱烈，潘忠政說，如果投票率不到5成，當然過關機率就會降低，不過標準是2成5的人投下同意票，他認為還是有機會能夠過關。

    媒體詢問，開票情況是否會感到緊張？潘忠政說，當然是緊張，做環境運動當然是期待成功，但知道政治力量很大，不過珍愛藻礁能走到今天公投成案，交由公民做抉擇，是很多朋友、國民對這議題漸漸有認知，形成輿論，雖然最後可能過不了關，但這場公民運動是值得珍惜。

    至於若公投沒通過會不會失望？潘忠政說，不會，雖然成當然是最好，但這本來就是場公民運動，不太可能一蹴而成，就算未成也能累積下次的能量，期待台灣未來可就這次經驗累積能量，最後達到公民自主；有自主意識就不會怕假消息，像是三接沒有蓋在藻礁上等，也不會因為假消息影響投票。

    潘忠政說，最後這段時間政府一直釋放假消息，會讓選民有困擾，因為公投與選舉不同，選舉民眾對候選人有認同，較不會有困擾，但公投議題不熟悉，無法判斷消息真偽時就會造成非常大困擾，民眾可能因為擔心投票做下錯誤決定，進而猶豫或乾脆不投；他認為政府這段時間政府的言論，不是成熟公民社會該有的現象。

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