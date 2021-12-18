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    帶老媽投票遭喝斥譏諷 南市選委會澄清：非選務人員

    台南今天公投投票，只有上午出現短暫排隊人龍。（記者洪瑞琴攝）

    台南今天公投投票，只有上午出現短暫排隊人龍。（記者洪瑞琴攝）

    2021/12/18 16:00

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天公投投票率不高，台南市投票率已破3成，朝「坐3望4」目標前進，有鄭姓民眾投訴說，他帶93老媽媽前往永康區第967號投開票所投票，因媽媽不識字，他只是以台語輕聲向母親說明，那一格是同意，那一格是不同意，由媽媽自己作主圈票 卻遭選務人員咆哮「不識字就不要來投票」。

    據了解，南市投票率不高，各投開票所投票率落差大，早上10點僅1成左右，中午12點約2成1，有些偏遠投開票所甚至不到2成，但南區有投開票所將近5成，直到下午2時多已破3成，南市選委會預估投票率可望近4成。

    南市選委會則澄清表示，民眾可能有所誤解，對鄭姓民眾大聲講話，是排在後面的另一位投票民眾，選務人員都有勤前訓練不會如此明目張膽無禮。南市選委會也表示，進入圈票前，最好就先了解如何圈選，以免出聲引起無謂誤解是在指導投票。

    鄭先生說，母親行動不便，每次都是由他幫忙推輪椅進去投票，而且這次未投票之前，媽媽就有跟他說要怎麼投，他只是輕聲提醒那一格是同意格，那一格是不同意格，完全是由母親自主投票，現場並沒有其他人要投票， 「在裡面的應該就是工作人員」，當時並沒有多作理會，陪母親完成投票，但是遭受這樣對待，感受很不好，影響公民投票權利。

    台南市投票率不高。（記者洪瑞琴攝）

    台南市投票率不高。（記者洪瑞琴攝）

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