彰化截至中午投票率約1成7 年輕人完投多

今天公投日，彰化縣到中午為止，投票率不及2成，又以年輕人完成投票多。（記者張聰秋攝）

2021/12/18 13:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是四大公投全國公民投開票日，彰化縣26鄉鎮市共設置1078個投開票所，天冷加上民眾對公投反應「冷冷的」截至中午為止，彰化縣投票率僅17%，不及2成，僅彰化市25%最高。

全縣各投票所上午8點一到，開放投票，民眾陸續抵達投票所投下公投票，除了彰化市彰興國中21號投開票所上午1名婦人領票時，疑因身體不適突然昏倒，選務人員立即報119將她送醫，到院後甦醒，並無大礙，還有彰化市延和公園第26號投開票所，有名男子檢舉稱有人要他在公投票「四個都蓋X」，警方到場了解狀況，初步訪查在場的選務人員，沒有人有聽到，警方完成訪查記錄，將送縣選委會處理後續，其他投票所秩序大致良好。

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彰化縣長王惠美上午也在其戶籍地投開票所鹿港國中完成投票。 彰化選委會副總幹事吳淑玲表示，今天中午12點統計全縣投票率約17%，投票率最高的鄉鎮市目前是彰化市約25%，員林市不及10%。

彰化市華陽市場4樓第004、005號投票所，上午都不用排隊就能順利投票，進入投票所前，接受量額溫、酒精消毒後，快速進入投票所進行投票，人來來去去，年輕人多於中壯年及銀髮族，中午過後，年輕人有增加，他們說，睡得晚起得晚，起床後完成盥洗先來投票，再用餐。

投票所選務人員一度比投票民眾多。（記者張聰秋攝）

彰化縣各投開票所落實防疫。（記者張聰秋攝）

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