南投縣長林明溱不小心亮票 投檢：圈定內容不得出示他人

南投縣長林明溱公投圈選完後，選票未折疊而不小心露出圈選內容。（民眾提供）

2021/12/18 13:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣長林明溱今天回戶籍地集集鎮投票，圈選後在投入票匭前，有媒體拍到他沒有折疊公投票而被看到圈選內容，疑似有亮票行為，縣選委會認為非故意並未違法；南投地檢署則表示，依公投法第21條第2項規定，投票人圈定後不得將圈定內容出示他人，違反者可處2年以下徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金，因投票時間還有2個多小時，提醒民眾圈選完畢後不要讓圈選內容亮出。

南投縣長林明溱是在上午回到戶籍地集集鎮投票時，在圈選完拿著4張公投票，等著一 張張投入票匭前，被媒體拍到圈選內容，有不小心亮票之嫌。縣選委會指林明溱非故意，因此未違反公投法第21條第2項規定。

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林明溱事後對此表示，投票前即公開表示自己對公投議案的態度，也就是還沒投票就很多人知道他的立場，因此根本不用圈選完亮票，而當時是因選票比較小，所以就拿著再順順地投入票匭。

南投地檢署則重申，依公投法第21條第2項規定，投票人圈定後不得將圈定內容出示他人，違反者可處2年以下徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。很多有投票的公民不知此舉會觸法，在投票時間還剩2個多小時的時刻，提醒民眾圈選完畢後不要讓圈選內容亮出。

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