宜蘭424投票所開投 人潮卻冷冷清清

四大公投今天登場，民眾前往投票所投票。（記者蔡昀容攝）

2021/12/18 12:48

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕四大公投今天上午8點起開放投票，但宜蘭縣投票狀況稍顯冷清，較大的投票所，熱鬧的時候，排隊人數也僅個位數，冷清的時候，選務人員、站崗員警及保全，還比投票民眾多。

宜蘭縣18歲以上投票權人共38萬5260人，共開424個投票所，比去年總統大選多了3個投開票所。不過，市區較大型的投票所，人潮一陣陣，數量並不多，人口較少的地區，投票所更是冷冷清清，民眾完全不用排隊。

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宜蘭大學內有4處投票所，偶爾出現五、六個人排隊等候量體溫、消毒的情況，但很快就消化掉，現場工作人員看了也說，之前選舉都大排長龍，今天真的人很少，民眾不太需要等待就能入內投票。

20歲張小姐是首投族，因為小學有參加過模擬投票，對於投票程序不會緊張，先前有查一下資料，想清楚怎麼投，今天就和奶奶、爸爸和姐姐一起來投票。在外縣市唸書的19歲董小姐也是首投族，原先連公投題目是什麼都不知道，但爸爸交代要回家投票，前一天晚上趕回來投票。

24歲余先生說，之前選舉因為工作沒投票，這次特地請假，從台北回來宜蘭投票；他認為，核四廠離宜蘭很近，只有8公里，且為了環境，他這次一定要回來投票。

李先生帶妻子、女兒一起來投票，他認為，公民投票是行使公民權利，不管是投同意還是不同意，都要過來。另名70歲林先生也認為，投票是行使公民權利，不管選項如何，都要來參與。

四大公投今天登場，宜蘭投票人潮不多，以宜蘭大學的投票所來說，僅偶爾出現五、六個人排隊等候量體溫、消毒的情況。（記者蔡昀容攝）

四大公投今天登場，天氣較冷，民眾做好保暖措施，前往投票所投票。（記者蔡昀容攝）

四大公投今天登場，宜蘭選情不算熱絡，選務人員、站崗保全和員警，還比投票民眾多。 （記者蔡昀容攝）

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