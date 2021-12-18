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    涉入重大刑案！阿扁等24人律師證書被廢止

    前總統陳水扁的律師證書被廢止。（資料照）

    前總統陳水扁的律師證書被廢止。（資料照）

    2021/12/18 11:55

    〔記者吳政峰／台北報導〕「律師法」前年修正通過，只要曾被判刑一年以上徒刑確定，足以侵害律師信譽，應於本月13日以前廢止其證書，律師資格審查會上月18日討論後，共廢止了前總統陳水扁與多名涉貪前司法官等共24人的律師證書，17日函知全國律師聯合會此事。

    「律師法」前年大修，規定兩年內，由檢察官、法官、律師、學者、法務部聯合組成的「律師資格審查會」共11人，應審議前已拿到律師證書者，有無律師法第5條第1項第1 款「受一年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽」的問題。

    若律審會認定受審議人已達該項違失，則應依同法第9條規定，於今年12月13日以前，廢止其證書。

    律審會前撈出判決書，並徵詢全國律師聯合會的意見，經過審議，上月18日認定阿扁、涉貪判刑13年的桃園地檢署前檢察官邱鎮北、涉貪判刑10年6月的高院前法官房阿生、涉貪判刑11年6月的高院前法官李春地、涉貪判刑12年的高檢署前檢察官陳玉珍、涉貪判刑11年6月的高雄地檢署前檢察官井天博（改名井樹華），涉貪判刑18年的高院前法官陳榮和，涉貪判刑20年的高院前法官蔡光治以及多名前司法官，共24人符合廢止律師證書的要件。

    律懲會把決議送交法務部，由法務部做成廢證處分，並通知24名受處分人。據悉，其中包含阿扁等多人不服處分，認為相關規定違反「一事不二罰」原則，已陸續提出訴願。若訴願被駁，則須透過行政訴訟救濟。

    被廢止律師證書的24人名單分為：

    １、王朝震

    ２、吳傑人

    ３、宋宗儀

    ４、林聖霖

    ５、邱鎮北

    ６、張炳龍

    ７、許兆濂

    ８、許良虔/更名「許睿濬」

    ９、陳水扁

    １０、廖椿堅

    １１、蔡信男

    １２、蕭敦仁

    １３、羅紀雄

    １４、林德盛

    １５、詹昭書

    １６、陳正達

    １７、房阿生

    １８、李春地

    １９、蔡光治

    ２０、邱茂榮

    ２１、陳榮和

    ２２、陳玉珍

    ２３、黃隆豐

    ２４、井天博/更名「井樹華」

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