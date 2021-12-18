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    侯友宜投票「尊重人民作主」 開票後「生活如常」

    新北市長侯友宜依序投下四張選票。（記者陳志曲攝）

    新北市長侯友宜依序投下四張選票。（記者陳志曲攝）

    2021/12/18 09:44

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今天早上前往板橋國小投票，對於前一天晚上「被表態」支持四個公投，侯友宜表示，他對外從沒有說過這件事，一直都保持行政中立，他對公投的態度與價值，在臉書都說的很清楚，就是尊重人民作主。

    侯友宜說，今天天氣很冷，民眾出門投票一定要穿暖，避免感冒；也提醒還未出門投票的民眾，趕快出門投下公民票。

    對於新北市議會議長、國民黨中常委蔣根煌，昨晚出席國民黨自由廣場晚會時，在台上「代言」說侯友宜支持4大公投。但新北市政府稍後發表聲明反駁這項說法。

    侯友宜今天表示，他作為一個地方首長，主要的工作就是讓選務順利；公民投票就是人民作主，由人民充分表達意見。對於投票結果若不符合國民黨期待，是否擔心國民黨支持者不滿，侯友宜說「表達完意見，就尊重民意，我的生活如常。」

    對於在晚會上「被表態」，侯友宜表示，他從未對外說過這件事，始終保持行政中立，他在臉書上已經清楚說明對公民投票的態度與價值，一切尊重民意的選擇。

    侯友宜也提到，桃園市、台北市防疫旅館傳出群聚傳染，新北市府相關同仁昨天下午就開始抽查各個防疫旅館。他晚上也去幾個地方抽查，最重要的就是把防疫工作做好。

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