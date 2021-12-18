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    公投多見年輕人臉孔 陳宗彥：踴躍投票守護台灣

    台南今天公投，可以見到許多年輕人臉孔。（記者洪瑞琴攝）

    台南今天公投，可以見到許多年輕人臉孔。（記者洪瑞琴攝）

    2021/12/18 09:25

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（18日）全國性公民投票登場，南市滿18歲的投票權人超過159萬人，各投開票一早就出現民眾排隊等投票，而且有不少是年輕首投族，爸爸媽媽帶著孩子一起來見證民主初體驗。

    這次南市設置1536個投開票所，為歷來最多。各投開票所亦做好防疫措施，進入投票前先量温、噴酒精，投票完後再一次噴酒精消毒。

    施爸爸說，這次是兒子人生第一次投票行使公民權，因此帶他來見習民主過程，不管任何投票立場，都不能放棄。仍在就讀的施同學也說，人生的第一次投票特別珍貴，不能缺席。

    內政部次長陳宗彥一早也到北區户籍所在地投票，他表示，公投是針對議題、「對事不對人」，投開票所30公尺以外的宣導仍可以宣傳，希望鄉親好友努力催票，，台灣的國土安全、能源轉型、國際接軌與民主價值，每個議題都攸關自己與家人的未來，決定國家重大政策方向，公投結果都是台灣全民共同承擔。

    南南市選委會表示，這次公投的投票權人年齡資格，以法定公投日（8月28日）前1日已滿18歲以上者為限，亦即2003年8月28日以前（包括當日）出生者，有公投投票權。

    台南今天公投，民眾進入前先量體温。（記者洪瑞琴攝）

    台南今天公投，民眾進入前先量體温。（記者洪瑞琴攝）

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