為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中投開票所一早排隊 顏寬恒投票：結果會全盤接受

    顏寬恒一早投下公投票。（記者張軒哲攝）

    顏寬恒一早投下公投票。（記者張軒哲攝）

    2021/12/18 09:31

    首次上稿 09:21
    更新時間 09:31

    〔記者張軒哲／台中報導〕今日是公投日，各投開票所一早就有民眾排隊投票，中市第二選區立委補選選戰倒數一個月，國民黨候選人顏寬恒今日一早至沙鹿投下公投票，他受訪指出，一早天氣雖冷，希望大家在白天天氣回暖時，踴躍投票，政府的政策並非民眾都要全盤接受。

    顏寬恒今日上午至沙鹿區三鹿里保安宮倉庫投下公投票，他說，公投是一場得來不易的民主，呼籲鄉親對執政黨的政策有不滿或其他意見，可透過這場民意展現，告訴政府反對的理由。顏寬恒說，公投結果會全盤接受，公投關乎食安、環保與能源議題，這些跟民眾生活息息相關，不論族群年紀，大家要把握機會投票。

    顏指出，民進黨對手林靜儀對公投的政見只有黨意沒有民意，大酸她是「裝睡的人叫不醒」，自己屢次對四大公投案，表達自己的立場，但是對手陣營從他參選前就開始不斷攻擊，藉由政論節目每天攻擊的內容都跟選舉無關，對手陣營從來都沒對中二選區未來願景與人民需求提出看法，從現在至補選剩下三週時間，自己心心念念都是地方發展與人民心聲。

    顏寬恒說，大家都看見所有政論節目對他的攻擊指控，都沒提出相關證據，將政論節目變成考古或戲劇節目，自己會將選舉重心放在中二選區在地未來發展，全力衝刺這場選舉。

    台中市沙鹿的投開票所一早大排長龍。（記者張軒哲攝）

    台中市沙鹿的投開票所一早大排長龍。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中台灣教授力挺 林靜儀：公投若選擇錯誤 嚴重影響台灣
    2021/12/17 13:14

    中台灣教授力挺 林靜儀：公投若選擇錯誤 嚴重影響台灣
    顏寬恒再發文自稱遭抹黑攻擊 汪浩「直球對決」要他別縮了
    2021/12/13 22:30

    顏寬恒再發文自稱遭抹黑攻擊 汪浩「直球對決」要他別縮了

    台積電設廠效應 霞海重劃區站3字頭
    顏寬恒反三接又不要燃煤 林靜儀質疑：為反而反
    2021/12/12 13:56

    顏寬恒反三接又不要燃煤 林靜儀質疑：為反而反
    批林靜儀未提中火改善措施 顏寬恒︰用電缺口竟犧牲台中人的肺
    2021/12/09 16:03

    批林靜儀未提中火改善措施 顏寬恒︰用電缺口竟犧牲台中人的肺

    1218公投結果牽動明年台灣經濟情勢
    顏寛恒拒增加500萬噸燃煤量 林靜儀籲不要同意三接公投案
    2021/12/09 10:49

    顏寛恒拒增加500萬噸燃煤量 林靜儀籲不要同意三接公投案
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播