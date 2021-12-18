台中投開票所一早排隊 顏寬恒投票：結果會全盤接受

顏寬恒一早投下公投票。（記者張軒哲攝）

2021/12/18 09:31

首次上稿 09:21

更新時間 09:31

〔記者張軒哲／台中報導〕今日是公投日，各投開票所一早就有民眾排隊投票，中市第二選區立委補選選戰倒數一個月，國民黨候選人顏寬恒今日一早至沙鹿投下公投票，他受訪指出，一早天氣雖冷，希望大家在白天天氣回暖時，踴躍投票，政府的政策並非民眾都要全盤接受。

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顏寬恒今日上午至沙鹿區三鹿里保安宮倉庫投下公投票，他說，公投是一場得來不易的民主，呼籲鄉親對執政黨的政策有不滿或其他意見，可透過這場民意展現，告訴政府反對的理由。顏寬恒說，公投結果會全盤接受，公投關乎食安、環保與能源議題，這些跟民眾生活息息相關，不論族群年紀，大家要把握機會投票。

顏指出，民進黨對手林靜儀對公投的政見只有黨意沒有民意，大酸她是「裝睡的人叫不醒」，自己屢次對四大公投案，表達自己的立場，但是對手陣營從他參選前就開始不斷攻擊，藉由政論節目每天攻擊的內容都跟選舉無關，對手陣營從來都沒對中二選區未來願景與人民需求提出看法，從現在至補選剩下三週時間，自己心心念念都是地方發展與人民心聲。

顏寬恒說，大家都看見所有政論節目對他的攻擊指控，都沒提出相關證據，將政論節目變成考古或戲劇節目，自己會將選舉重心放在中二選區在地未來發展，全力衝刺這場選舉。

台中市沙鹿的投開票所一早大排長龍。（記者張軒哲攝）

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