朱立倫夜宿自由廣場後繼續催票 籲民眾為了健康投票

朱立倫呼籲大家為了台灣民主、民生議題，為了健康出來投票。（記者王藝菘攝）

2021/12/18 09:16

〔記者周湘芸、施曉光／綜合報導〕昨晚夜宿自由廣場的國民黨主席朱立倫，今日上午在參加中正紀念堂升旗後，轉往東門市場掃街催票，媒體詢問對於這次公投過關有沒有信心，他說，對台灣的民主有信心，對台灣的人民有信心，並再次強調公投不是個人、不是政黨的戰爭，而是民主，呼籲大家要共同站在民意這一方。

國民黨主席朱立倫今早也前往三重區五華國小投票，現場排隊人潮踴躍。他呼籲大家為了台灣民主、民生議題，為了健康出來投票。針對昨晚夜宿自由廣場，不少縣市首長未到齊，朱立倫也說，是他請縣市首長不要到現場，希望固守各縣市催票。

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朱立倫表示，今天是台灣民主、民意的展現，公投並不是某個人或某個政黨會贏，而是讓大家展現出民意。這四大公投都是民生議題，希望大家踴躍出來投票，展現台灣民主風範，讓民意能夠充分展現。

被問到會不會擔心天氣較冷影響投票率？他表示，雖然天氣冷，還是呼籲大家為了台灣的民主、民生議題，為了健康出來投票。

針對昨天晚上夜宿自由廣場不少縣市首長未到齊，朱立倫指出，他昨天向一個個縣市長打電話、傳訊息，請大家不要到現場，希望他們固守各縣市催票，已經到最後一分鐘要投票了，還有人要見縫插針，真的大可不必。

至於昨天不少縣市首長預錄影片，但新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及宜蘭縣長林姿妙都是以新聞片段出現，被外界認為和黨中央保持距離。朱立倫說，這都是經過他們（縣市長）同意的，大家用不同方式表達對公投的支持，今天希望大家都出來投票。

被問到昨天在自由廣場睡得還好嗎？他表示，天氣雖然冷，但是那一份為台灣民主努力、跟民意站在一起的決心不變，甚至感覺到很溫暖，今天不是國民黨會贏或國民黨會當選，是讓大家關心的議題能充分展現。

朱立倫今早到東門市場掃街催票。（記者方賓照攝）

五華國小投票所今早排隊人潮踴躍。（記者周湘芸攝）

國民黨主席朱立倫今早前往五華國小投票。（記者周湘芸攝）

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