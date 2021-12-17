四叉貓羨慕狂打公投電話 黃士修留言自爆花費嗆聲被酸爆

「四叉貓」曾在2018年黃士修絕食時，前去現場惡搞泡泡麵吃。（圖取自四叉貓臉書）

2021/12/17 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投案將於明（18）日舉行投票，近日不少網友反映都有接到「重啟核四」領銜人黃士修的語音拉票電話，網紅「四叉貓」也發文笑說，如果他變有錢人也要學黃士修「打電話給所有的台灣人」；沒想到該文釣出黃士修留言自爆花費，稱「384萬通才70萬元而已，最後視撥打成功計價」。

民進黨立委王定宇與同黨議員簡舒培分別在臉書發文透露，自己和家人都有接到黃士修的語音拉票電話，簡好奇，以過去經驗一個議員選區大概要10萬起跳，「到底為什麼這麼有錢呢？王也質疑黃士修「財源哪裡來？」並呼籲「公投發起方至少應該財務透明，說明一下」。

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而昨天深夜「四叉貓」也發文笑說，哪天我變成有錢人的話，我也要學黃士修一樣，打電話給所有的台灣人，問問誰要娶我回家」，沒想到黃士修在今上午11點26分現身留言稱「384萬通才70萬元而已，最後視撥打成功計價。」黃士修還嗆聲，「比起民進黨幾億幾億經費大撒幣，我不算有什麼錢啦」。

底下網友則反酸黃士修「70萬而已耶，嘖嘖」、「你不是在絕食？看來精神還不錯」、「70萬而已？土條好有錢！」、「聽到你名字就掛電話的......是算成功還是失敗？」、「有錢人呢畢竟重啟核四賺的是核電幫，你這樣無償的出錢出力只能說貧窮限制了我們的想像！」。

黃士修在今上午11點26分現身留言稱「384萬通才70萬元而已，最後視撥打成功計價。」黃士修還嗆聲，「比起民進黨幾億幾億經費大撒幣，我不算有什麼錢啦」。（圖取自四叉貓臉書）

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