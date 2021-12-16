反萊豬公投若通過 陸委會：衝擊TIFA進程、不利台商國際市場

陸委會發言人邱垂正今日強調，一旦反萊豬公投通過，將衝擊台美經貿關係TIFA的進程，不利台商擴展國際市場。（翻攝直播）

2021/12/16 17:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統數度示警，反美豬公投若過關，「台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境」，她呼籲大家投下「四個不同意」。針對反萊豬公投若通過，將對兩岸關係及台商造成哪些影響？陸委會發言人邱垂正今日強調，一旦反萊豬公投通過，將衝擊台美經貿關係TIFA的進程，不利台商擴展國際市場。

邱垂正表示，對外經濟是台灣生存發展的命脈，基於國家經濟利益，台灣需與世界經濟加強連結，包括推動與各國雙邊或區域間的經濟合作組織，以及協助台商拓展國際市場。我國是否接受國際標準並履行承諾，是進入CPTPP等國際經貿協定時，各國觀察台灣的重要指標，且CPTPP的11個會員國也都准許進口符合萊劑安全標準的豬肉。

請繼續往下閱讀...

邱垂正強調，一旦反萊豬公投通過，將衝擊台美經貿關係TIFA的進程，對台美BTA雙邊貿易協議也會造成影響，美國等國際社會將會質疑台灣沒有決心依據國際標準開放市場，不利台商擴展國際市場。

此外，中國財政部15日晚間公告，中國國務院關稅稅則委員會已核定並發布2022年的關稅調整方案，其中「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）已完成降稅，將繼續實施協定稅率。

邱垂正指出，ECFA於2010年9月11日起生效。雙方並於2011年1月1日起實施議定稅率，迄今協議持續有效，並無改變。ECFA實施以來對雙方有利，不希望中方因政治因素中止ECFA，造成雙方損失及傷害兩岸關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法