籲「重啟核四」投不同意 郝明義：讓墳墓裡的殭屍安息

前國策顧問郝明義（右）、導演柯一正（左）呼籲「重啟核四」投不同意。（全國廢核行動平台提供）

2021/12/16 15:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕反核方力抗「核四重啟」！全國廢核行動平台今天串連藝文界公開呼籲反核。曾主持「開放台電」的國策顧問郝明義將核四形容為「已在墳墓的殭屍」，不僅是30年前的拼裝車，而且還有無解的核廢料，呼籲民眾讓核四「安息」，投下不同意票。

郝明義說，核四是30年前的拼裝車，又蓋在斷層上，還有無處可去的核廢料，怎麼可能重啟？雖然很荒唐，但還是要重視，因為核電集團長期的利益受到重大打擊，最後的反撲力量是非常大的，重啟核四，是在召喚殭屍。

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郝明義質疑，如果家裡要用車，會買30年前拼裝漏油車嗎？一般來說絕對不會找30年前有問題的東西拿來用。另外，還有核廢料的問題，只要核四爭議存在，大家就不會注意到現有的核廢料，誤導我們把注意力放在核四要不要續建，只要告別核四、送終核四，才能聚焦討論高階核廢料最終處置場等。

郝明義認為，大家不討論最新的科技發展、儲能設備等等，卻要把30年前的殭屍貼符咒重生，必須往前看先進國家如何處理能源問題才對，新的途徑跟解方，讓核四在墳墓裡面安息，不要出來作怪，重啟核四的公投，必須出來投下不同意票。

導演柯一正則說，歷經車諾比核災、福島核災後大家開始了解核電的可怕，但沒想到核四封存7年後，還有人意圖重啟，當年政府就是欺騙貢寮居民，蓋了一個不合格的核四，如果發生事情，所有人都要離開北台灣災區。

柯一正表示，在普悠瑪事件後我們不相信人為操作沒有疏失，連日本這麼嚴謹，都不相信會發生這麼高的海嘯、這麼大的地震，證明了人為操作與判斷的失誤、不可靠，何況是陳舊的核四，呼籲民眾在這最後一戰投下反對票。

導演樓一安也聲援，批評「過去的幽靈至今還在糾纏」，台電都可以把變電所搞到爆炸，怎麼還有人覺得核四是安全的？連核廢料要放哪都不知道，還喊著要核四，「你要吃大便你自己吃，我們不想吃」。

詩人、導演鴻鴻認為，必須終結核四這個不堪用的老舊機器，更要讓抱持僥倖思想推動核電利益的人，徹底斷念，只要核廢料還放在核電廠內、蘭嶼島上無法處理，重啟核電廠就是荒唐，望民眾堅定投下反對票。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣表示，已邀請藝文界導演與音樂人，錄下核四不同意的催票影片，將在今明兩天分批公布，呼籲反對核四重起的民眾在12月18日站出來投下不同意票，一起完成告別核四的最後一哩路，為了下一代終結核四。

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