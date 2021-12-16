喊話「重啟核四」 馬英九：反核已經落伍

前總統馬英九今日與前副總統吳敦義及前行政院長劉兆玄、毛治國、張善政等人，一同出席「核四商轉，給臺灣一個機會」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/16 13:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕擁核大咖齊聚催票！前總統馬英九今天登高一呼，強調現在已是重啟核四時機，將可避免缺電、減少電價上漲、減少空污、維護國家安全。核電已被視為綠能，反核已落伍，台灣必須跟上世界發展趨勢。

清大原子科學院院長李敏、公投第十七案領銜人黃士修，今天共同舉辦「核四商轉，給台灣一個機會」記者會，邀請包括馬英九、前副總統吳敦義，以及馬執政時期3任行政院長共同力挺核四重啟。

請繼續往下閱讀...

馬英九致詞時說，7年前跟當時院長江宜樺共同決定將核四封存，但現在他們要對「重啟核四」表達支持。當年封存是因為時機不宜，各方意見不一，但現在支持重啟，是因為時機到了。而支持重啟核四有4個目的，包括避免缺電、減少電價上漲、減少空污、維護國家安全。

馬英九認為，2018年以核養綠公投通過，跟世界趨勢一致，反核已經落伍，以核養綠才是主流，剛剛才落幕的COP26也有這樣的共識。他也細數蔡政府執政時期3次大停電問題，都是靠核二、核三救援，本月12日的停電也影響30萬人，缺電問題嚴重。

馬英九指出，蔡政府能源政策是以綠能取代核能，但綠能成長緩慢，執政5年半僅增加0.7%，距離今年規畫的12%目標還相當遙遠。而天然氣安全存量夏天只有7天，在兩岸緊張下，國安風險高，估計每戶電費可能會上漲近3萬元，且如果不快速減碳肺腺癌會死更多人，重啟核能很重要。

馬英九提到，包括聯合國經濟委員會、歐美都強調以核減碳，因為不用核電，2050碳中和做不到，核電可以24小時發電，便宜、不排碳、已被視為綠能。以美國來說，雖將老舊核電廠除役，但也補助新電廠設立，並協助烏克蘭、羅馬尼亞、巴西、印尼、波蘭、肯亞等國興建核電廠，即使過去民主、共和兩黨吵翻天，但現在對發展核能意見一致。

馬英九並舉中國為例，中國規畫2030年前投入5000億美元、興建150座核電廠，總數將達到201座，成為世界最大核電國，另外如產油國沙烏地阿拉伯等也都在興建核電廠，目前全球核電廠有447座，到2030年時可能超過600座。

馬英九強調，這是世界能源轉型的現實，不管喜歡或不喜歡，如果台灣再不跟上世界腳步，會遭到國際社會譴責，出口貨物將被徵收高昂的碳稅，所以重啟核四不能拖延，這不是哪個黨派的利益，而是中華民國的利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法