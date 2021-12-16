馬英九、吳敦義偕任內3位前閣揆站出來 籲支持「核四重啟」

前總統馬英九今日與前副總統吳敦義及前行政院長劉兆玄、毛治國、張善政等人，一同出席「核四商轉，給臺灣一個機會」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/16 12:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕四大公投後天登場，擁核方力戰「重啟核四」案通過，今天請出前總統馬英九、前副總統吳敦義，以及3任前行政院長劉兆玄、毛治國、張善政，呼籲民眾支持核四重啟，解決空污、綠能不足等能源問題。

劉兆玄表示，台灣缺土地，很難大幅度佈署太陽能；夏天沒風，要大幅依靠風能也不行，因此現在能源政策第一步已經錯了，所以後面就步步錯，蔡政府執政經過6年，綠能增加不到1%，2025年要達20%，不可能達標。

請繼續往下閱讀...

政府以天然氣做為過度能源，劉兆玄認為，天然氣要靠進口，會有國安危機，一旦敵人封鎖運輸，50%的能源就無以為繼，如果要亡羊補牢，就要從恢復核四運轉開始。

劉兆玄也向年輕世代呼籲，出來投票，糾正錯誤能源政策，反核不再是政治正確口號，減碳才是當今、未來主流，而核能是首選之一，下一世代的核能是小模組反應器，現在很多討論的問題會迎刃而解。

毛治國則以彼得杜拉克名言比喻能源「甲蟲永遠不可能長成大象」，因為沒脊椎撐不起來，這就是綠電的問題。而電力供應系統需要脊椎，現在有煤、核2種選擇，核能成本低、產能大、穩定，只要好好專業管理，核能非常安全。但是反觀煤，即便管得再好，還是天天排放空污，雖然可以減少，但永遠除不掉，負面效果天天發生。

毛治國批評，目前政府能源政策，不科學、不現實，反核、減煤、改用天然氣，但問題在於天然氣成本高、儲存困難，需要高頻率運輸，有國安顧慮，雖然以排碳角度來說，是燃煤發電的一半，但仍然有排碳，只是五十步笑百步。

提到綠能，毛治國說，政府推升不到1%，要依靠是遙不可及、緩不濟急

，核不用、煤不敢大用、天然氣不可靠、風跟光靠不住，簡直政策撞牆，如果他今天是院長，晚上會睡不著，台灣的能源政策不只有近憂，也有遠慮。

張善政則提到，科技界友人常跟他說想買綠電，但綠電都被台積電包走，買不到，因為綠電發展進度還差很遠，而這中間有很多自然因素的問題，並非靠努力就能做到，必須要按部就班慢慢做。核能已經被公認是一種綠電，核四重啟，產業就能買到綠電。

張善政指出，蔡政府威脅綠電業者，如果核四重啟，綠電就沒發展空間，但他認為，綠電本就是趨勢，將所有國產化時程壓得太緊，業者也做不到，現在要用核能爭取足夠發展的時間，以核能輔助，綠能產業才能穩健發展。

張善政並說，秋冬空污嚴重，難道還要以煤、以天然氣養綠？國人肺腺癌死亡人數年年上升，但蔡政府卻忽視，民眾應該勇敢站出來投票，救救自己的肺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法