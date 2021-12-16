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    新竹縣點、領公投票 警方協助各鄉鎮執行護票任務

    要公投了！新竹縣選委會今天一早忙著迎接各鄉鎮市選務人員來點、領。（記者黃美珠攝）

    要公投了！新竹縣選委會今天一早忙著迎接各鄉鎮市選務人員來點、領。（記者黃美珠攝）

    2021/12/16 13:20

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕公投日近了，新竹縣13鄉鎮市的選務人員今天分2梯次到縣選委會點、領公投票，整體作業順暢。新竹縣選委會副總幹事吳昌來說，這次公投，6歲以下幼童將首度可以一起進入投票所，身心障礙人士投票也不再限定只能家屬陪同；另因應防疫，體溫在攝氏37.5度以上的投票者，將戴上防疫手套，透過獨立動線進入專屬投票區圈選，不會跟一般鄉親混流。

    吳昌來說，新竹縣的公民頭票數是46萬1638人，4個議題的公投票顏色都不同，白色是核四、淺黃色是萊豬議題、淺粉紅色是公投該不該綁大選、金黃色則是藻礁案、全縣共有184萬6552張公投票。

    今天早上先有竹北、竹東等7個鄉鎮市先點票、領票，下午則是剩下的6個鄉鎮接續進場，領回各鄉鎮市的選務中心保管期間，全程由警方戒護。

    他說，今年因相關法令的修正施行，除增列6歲以下小朋友可以進入投票所的規定，以安前去投票小家庭父母的心外，也放寬身心障礙鄉親的陪同者身分，不再限制只能由家屬陪同。但不管怎樣，所有進入投票所的人都禁止攜帶手機、或是攝影器材。

    吳昌來說，新竹縣這次公投總共有452個投開票所，比上次大選增加7個，分別是竹北多了5個，竹東和新埔各增加1個。

    配合防疫，進場投票除了必須戴口罩、實名制、量體溫等，一旦發現體溫在攝氏37.5度以上的就會安排戴上防疫手套，引導經由獨立動線進入特設的圈選區投票，不會跟一般的鄉親混流。

    中選會雖然預估當天的開票作業可能會到週六深夜10點，新竹縣部分因人口數等因素，預估可望能在晚上8點左右就提早結束。但希望民眾能在投票前就先仔細了解4個議題，避免到了投票所才開始研究，以節省整體的公投時間。

    新竹縣各鄉鎮的選務人員今天忙著點、領公投票。（記者黃美珠攝）

    新竹縣各鄉鎮的選務人員今天忙著點、領公投票。（記者黃美珠攝）

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