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    美參院通過國防授權法案 邀台灣參與2022環太軍演

    美國聯邦參議院15日通過2022財年國防授權法案（FY 2022 NDAA），法案建議邀請台灣參與2022年環太平洋軍演。圖為2018年環太平洋軍演。（法新社資料照）

    美國聯邦參議院15日通過2022財年國防授權法案（FY 2022 NDAA），法案建議邀請台灣參與2022年環太平洋軍演。圖為2018年環太平洋軍演。（法新社資料照）

    2021/12/16 06:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院15日通過2022財年國防授權法案（FY 2022 NDAA），法案將送交美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。法案建議邀請台灣參與2022年環太平洋軍演，以及美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性。

    綜合媒體報導，參議院15日以88票贊成、11票反對的壓倒性結果通過法案，原本表決是89票贊成、10票反對，但最後有參議員更改投票。這項法案7日在眾議院也獲得跨黨派支持，以363票贊成、70票反對的壓倒性票數通過。參議院通過法案後，法案將送交白宮待拜登簽署生效。

    2022財年國防授權法案開支總額高達7680億美元，較拜登政府所提出的開支計畫多出250億美元，同時比去年的國防預算增加約5%。其中71億美元將注入「太平洋威懾倡議」，為美國在印太地區與中國的戰略競爭提供資金，以及支持台灣自我防衛能力。

    依據法案內容，跟台灣有關的部分在1246到1249條，包括國會建議美國海軍邀請台灣參與2022年環太平洋演習（RIMPAC），以及保持美國武裝部隊阻止中國造成武力侵略的既成事實，國會也要求國防部長須在2022年至2027年，向國會提供年度報告，評估協助台灣發展不對稱防禦戰略，以及與美國和盟友的相互可操作性，另外也要求國防部長提出美國國民兵跟台灣合作的可行性報告。

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