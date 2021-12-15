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    與蕭美琴會面 美重量級參議員開心直呼「台灣大使」！

    蕭美琴14日與美國重量級參議員葛拉斯里會面，葛拉斯里會後分享2人合影。（圖取自Chuck Grassley推特）

    蕭美琴14日與美國重量級參議員葛拉斯里會面，葛拉斯里會後分享2人合影。（圖取自Chuck Grassley推特）

    2021/12/15 20:13

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣駐美代表蕭美琴昨天（14日）與美國重量級參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）會面，葛拉斯里會後在推特發文分享2人合影，高調直稱蕭美琴「台灣大使」（Taiwanese ambassador）。

    在參加完美國主辦首屆民主峰會後，蕭美琴昨天與美國聯邦參議院參議員、共和黨會議核心小組成員葛拉斯里會面。葛拉斯里今天（15日）在推特PO出與蕭美琴的合影，表示「我很喜歡昨天與台灣大使蕭美琴的會談。台灣與我們共享相同民主價值觀，因此我們很自然地建立密切的關係。」

    蕭美琴今也轉推葛拉斯里的推文，表示「很開心與葛拉斯里參議員見面，他是台灣的老朋友，也是我們在貿易、安全和民主夥伴關係上的堅定支持者。」

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