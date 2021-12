與蕭美琴會面 美重量級參議員開心直呼「台灣大使」！

2021/12/15 20:13

〔即時新聞/綜合報導〕台灣駐美代表蕭美琴昨天(14日)與美國重量級參議員葛拉斯里(Chuck Grassley)會面,葛拉斯里會後在推特發文分享2人合影,高調直稱蕭美琴「台灣大使」(Taiwanese ambassador)。

在參加完美國主辦首屆民主峰會後,蕭美琴昨天與美國聯邦參議院參議員、共和黨會議核心小組成員葛拉斯里會面。葛拉斯里今天(15日)在推特PO出與蕭美琴的合影,表示「我很喜歡昨天與台灣大使蕭美琴的會談。台灣與我們共享相同民主價值觀,因此我們很自然地建立密切的關係。」

蕭美琴今也轉推葛拉斯里的推文,表示「很開心與葛拉斯里參議員見面,他是台灣的老朋友,也是我們在貿易、安全和民主夥伴關係上的堅定支持者。」

Pleased to meet with Senator Grassley, who is a long-time friend of Taiwan and strong supporter of our partnership in trade, security, and democracy. https://t.co/nHp2IMGPhV