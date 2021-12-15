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    尼加拉瓜要求我12/23前撤離 外交部已通知尼國人員相同期限內離台

    尼加拉瓜總統奧蒂嘉11月在總統大選中勝選連任，12月就宣布與台灣斷交、轉向中國。（路透資料照）

    尼加拉瓜總統奧蒂嘉11月在總統大選中勝選連任，12月就宣布與台灣斷交、轉向中國。（路透資料照）

    2021/12/15 16:57

    首次上稿 16:42
    更新時間 16:57

    〔記者呂伊萱／台北報導〕關係降至冰點！尼加拉瓜上週在美國召開民主峰會時與我國斷交。外交部今天證實，尼加拉瓜政府已要求我駐尼人員在12月23日前撤離。相當於斷交後僅有14天的撤館時間，較過往的撤離時間約為1個月更短。外交部發言人歐江安今並表示，我國也基於對等原則通知尼國駐台大使館人員在相同期限內離台。

    尼加拉瓜在當地時間9日（台灣時間10日）宣布與我國斷交，隨後和中國復交。外交部也在台灣時間10日發布聲明，同日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係。

    外交部發言人歐江安今天證實，尼加拉瓜政府日前在與我駐尼大使館協商撤館過程中，已口頭要求我駐尼國大使館及技術團團人員在12月23日前撤離尼國。目前我駐尼大使館正在進行撤館事宜，大使館與技術團人員將在完成任務後儘速離開尼國。

    歐江安並說，基於對等原則，外交部也已相應通知尼國駐台大使館人員於相同期限內離開台灣，同時要求尼國政府依據國際慣例，保護我國在尼加拉瓜人員的安全，並給予行政作業便利。

    目前我國派駐尼國含大使館、各機關派駐人員、技術團人員及眷屬共計52人。在尼國執行的技術合作計畫計有「煮食蕉發展」、「慢性腎臟病防治體系強化」等8項計畫，均已全面停止，技術團員眷也將於近期分批撤離返台。

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