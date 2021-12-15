瓜地馬拉總統拒絕中國利誘 外交部：感謝與敬佩

外交部長吳釗燮（中）去年1月任總統特使，出席中美洲友邦瓜地馬拉賈麥岱（右）的總統就職典禮，與宏都拉斯總統葉南德茲（左）一同合影。（外交部提供）

2021/12/15 14:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕尼加拉瓜外交轉向，外界關注我國與其他友邦邦誼。瓜地馬拉總統賈麥岱近日接受英國《金融時報》專訪時表示，台灣是瓜地馬拉唯一真正盟友，堅拒中國用疫苗誘使斷交。外交部回應，對於賈麥岱總統堅定支持台瓜邦誼，捍拒中國利誘，表達誠摯感謝與敬佩之意。

尼加拉瓜上週在美國召開民主峰會當下，宣布與台灣斷交，隨後和中國復交。國際關注台灣在拉丁美洲其它邦交國動向，而在尼國斷交後，包括剛大選後的宏都拉斯、巴拉圭和貝里斯等友邦先後重申維持與台灣的外交關係。瓜地馬拉總統賈麥岱近日接受英國《金融時報》專訪，也強調與台邦誼不變。

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賈麥岱透露，北京曾試圖透過提供武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗等手段，誘使瓜地馬拉外交轉向；「中國人對我們強力施壓，願意給我們很多」，但瓜地馬拉未接受，可說是中美洲僅存尚未讓中國成功擴張勢力的國家。

賈麥岱表示，瓜地馬拉忠於台灣是「原則問題」，台灣是瓜地馬拉「唯一真正盟友」，在疫情期間，台灣援贈防護衣、呼吸防護具等稀缺防疫物資，且率先將物資送抵。

外交部今對賈麥岱總統表達誠摯感謝與敬佩之意。外交部並批評中國，打壓我國國際空間一向不擇手段，無所不用其極，舉凡誇大不實的承諾，或者利用疫苗的人道需求，迫使友邦外交轉向，拙劣行徑，令人不恥。

外交部強調，台灣是值得信賴的合作夥伴，我國政府將持續以踏實的作法，與友邦政府推動福國利民的合作計畫，積極鞏固與瓜國及其他友邦的邦誼。

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