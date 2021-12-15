拄著拐杖赴立院內政委員會受矚目 徐國勇：扭傷

內政部長徐國勇因扭傷，今日拄著拐杖進入立法院內政委員會，引發各界關切。（記者吳書緯攝）

2021/12/15 10:45

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院內政委員會今邀請行政院副秘書長何佩珊等相關官員進行公投整備，以及公投當日的宣傳標準及定義的專題報告。內政部長徐國勇進入議場時，拄著拐杖一跛一跛地就坐，引發各界關心；徐國勇表示，星期一早上扭傷，但沒有馬上去看醫生，後來撐不下去，到星期二中午就醫，醫師說要至少3個星期才可以康復。

立法院內政委員會邀請何佩珊、中央選舉委員會主任委員李進勇、徐國勇等相關部會官員，就「12月18日全國性公投案之整備情形，並具體說明公投當日之宣傳標準及定義」進行專題報告，並備質詢。

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徐國勇進入會議時，是拄著拐杖一跛一跛地進入列席首長席就坐，引發在場媒體以及民進黨立委王美惠關注，王美惠特地感謝徐國勇，昨日特別到嘉義出席「嘉義市東義路及盧山橋改建工程」首梁祈福典禮，也關心徐國勇的腳傷。

針對跛腳原因，徐國勇隨後受訪表示，星期一早上扭傷，接著就到立法院內政委員會與會一整天，也沒有處理傷勢，但星期一晚上腫起來，由於星期二答應王美惠赴嘉義，但是週二中午時再忍不住傷勢去就醫，醫師還噹他「扭到腳馬上就要去看」。

針對傷勢，徐國勇表示，醫師說至少要3個禮拜才能康復，今天已經感到稍微緩和，過兩天回診，而若之後有公投宣講「就坐著講就好」。

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