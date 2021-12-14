海地油罐車爆炸逾50死 無台商受波及、吳釗燮致電慰問

海地北部第二大城海地角市在當地時間12月14日凌晨發生油罐車爆炸，造成超過50人死亡、上百人受傷。（取自推特）

2021/12/14 23:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕拉美邦交國海地14日發生油罐車爆炸事件，造成超過50人死亡、上百人受傷。外交部表示，外交部長吳釗燮致電海地大使表達慰問，另外館回報，本次事件暫無台商或僑民受到波及，將持續關注後續發展。

海地北部第二大城海地角市（Cap-Haïtien）在當地時間12月14日凌晨發生油罐車爆炸，造成超過50人死亡、上百人受傷。《路透》報導，海地角市長伊夫羅斯（Pierre Yvrose）說，「我們需要人手，還有物資，就是血漿、紗布還有任何用來治療嚴重燒燙傷的物品。」

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海地政府已宣布全國為死者哀悼3天。

外交部表示，吳釗燮已於第一時間致電海地駐台灣大使潘恩（Stanley Roudy Penn）表達誠摯的慰問；我國駐海地大使古文劍也立即代表我國政府與人民向海地總理昂利（Ariel Henry）及外長吉內瑜（Jean Victor Généus）表達我國關懷。

根據我駐海地大使館回報，本次事件暫無台商或僑民受到波及，事件發生原因尚由海地相關單位調查中，我國駐館將持續關注後續相關發展。

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