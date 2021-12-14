民主國家聯手對抗中國 羅致政：團結則存、分裂則亡

民進黨立委羅致政。（記者楊丞彧攝）

2021/12/14 21:41

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣遠景基金會、美國新美國安全中心、日本國際問題研究所以及我國外交部今天舉辦「台美日三邊印太安全對話」論壇，民進黨立委羅致政出席場次一「國會議員對話—台美日合作契機」擔任與談人，羅以孫子兵法「不戰而屈人之兵，善之善者也」指出，透過灰色地帶作戰兵不血刃拿下台灣，仍是中國領導階層的主流意見。中國「影響力」與諜報工作，現在不只對台灣，對其他民主國家的國安也都構成嚴重且迫在眉睫的威脅。

羅致政指出，台灣站在民主陣營對抗專制陣營的最前線，台灣面臨的威脅和挑戰，未來也可能發生在其他民主國家，而事實上有些已正在發生。此外，印太地區權力變化將對全球政治、軍事和經濟秩序產生重大影響，而一夜之間會改變區域權力平衡的就是台灣落入中國手中。民主國家是自由與開放社會，因此讓中國能趁隙滲透其影響力；面對崛起的中國，台灣和其他民主國家面臨著一系列相似且共同的挑戰。

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羅致政提到，有些專家警告台海軍風險是數十年來之最，也有專家說中國尚未侵略台灣是因為還沒具備壓倒性的軍力，但他更擔心的是中國採取的「灰色地帶戰術」，像是中國軍機頻繁擾台對我軍進行施壓，透過消耗戰與「狼來了」一般的疲勞轟炸制伏台灣，同時進行「抵抗無用論」心戰。軍事威嚇並非中國試圖兵不血刃唯一手段，台灣實際上面臨著全方位挑戰；中國對台的影響力與諜報工作，現在無論對台灣或是其他民主國家的國安，都構成嚴重且迫在眉睫的威脅。

羅致政直指，中國不斷透過隱蔽、脅迫且腐敗的策略來影響並形塑特定民主國家之公共論述與政治，也持續培植網絡建立長期依賴關係，在政商學界塑造有利於中國的公共論述。由於這些行為都落在公眾目光之外，且常透過間接的安排，使得難以精確釐清中國涉入的程度及範圍。美國及日本現在也有類似情況，顯然中國對於如何在自由開放的社會中找到弱點並趁虛而入知之甚詳。

羅致政也說，台灣政府非常清楚依賴中國市場可能帶來的經濟風險和政治成本，因此過去幾年民進黨政府一直力推「新南向政策」，希望能擴大接觸東南亞國家。但我方極力多元化貿易與投資夥伴，但對中國依賴依舊很深。

羅致政解釋，中國作為貿易投資夥伴以及旅遊業重要收入來源，使得中國在雙邊關係上握有政治籌碼。台灣上經濟上依賴中國，原因是我國無法加入多邊經貿組織，例如東協、東協+1、東協+3、RCEP等，因此加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）或與其他國家談雙邊自貿協定已成為政府優先要務。為此，他也呼籲，台灣需要日本和美國朋友（的協助）。

羅致政表示，過去認為中國隨著經濟成長就會越來越民主開放，現在看來是大錯特錯，中國不但越來越專制、市場經濟高度扭曲、對外更咄咄逼人，不僅挑戰區域和全球秩序，還企圖影響其他民主國家的內政。中國對外策略是分而治之，各個擊破，因此對民主國家而言，齊心制定協調一致的戰略至關重要。

最後，羅致政引用麥克阿瑟的話指出，「如果讓共產黨得到福爾摩沙（台灣），等同得到一艘不沉的航空母艦和潛艦基地」，凸顯台灣在戰略與地緣政治的重要性，這句話在70年後的今天依舊適用，且甚至比以往任何時候都更加正確。羅呼籲在這個重要的歷史時刻，民主國家應共同努力，因為「團結則存、分裂則亡」。

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