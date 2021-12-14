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    強力催票「四個不同意」 卓榮泰：力挺台灣走向世界

    民進黨前主席卓榮泰（左）陪同士林、北投區市議員參選人林延鳳（右）深入北投市場掃街宣傳公投。（林延鳳辦公室提供）

    民進黨前主席卓榮泰（左）陪同士林、北投區市議員參選人林延鳳（右）深入北投市場掃街宣傳公投。（林延鳳辦公室提供）

    2021/12/14 20:35

    〔記者楊心慧／台北報導〕公投進入最後倒數階段，民進黨各地展開公投街頭說明會，民進黨前主席卓榮泰、台北市黨部前主委陳正德、立法委員林楚茵昨陪同士林、北投區市議員參選人林延鳳深入北投市場掃街宣傳公投，強力催票呼籲民眾用「四個不同意」，支持台灣走向國際，卓榮泰表示， 一人拉4票，一起用四個不同意讓台灣更有力！

    卓榮泰、陳正德和林楚茵上午陪林延鳳在北投市場走訪攤商並宣傳四大公投案，呼籲民眾再忙碌也要相偕用手上關鍵的公投票，力挺台灣走向世界，立足國際經貿舞台。

    台北市黨部前主委陳正德下午號召支持者在服務處前舉行公投說明會，陳正德為林延鳳掛保證肯定她優質肯打拚，是值得推薦的市議員參選人，看著她從助理一路走來的歷練，對市政有很深的了解，希望大家支持會做事、在地看得到的議員參選人。

    陳正德表示，民眾對於四大公投堅定投下四個不同意，不同意反美豬公投、不同意重啟核四、不同意遷移三接、不同意公投綁大選等，支持台灣走向國際、能源轉型、電力安全及選務有序。

    林延鳳說，踏入政界從擔任謝長廷大使的助理開始，歷經多位民意代表的助理，長期受到謝長廷的栽培，從他身上學習到很多，希望能將這個謝長廷維持35年的「起家厝」傳承下去。

    卓榮泰表示，從台灣頭到台灣尾幾乎沒有可以延續35年的服務處，有許多人在這邊當選民意代表，培養了不少戰將與人才，不只有4位議員、5位立委曾在此當選，還出了兩位民進黨黨主席，盼林延鳳能延續服務精神，讓北區服務處和林延鳳繼續替鄉親帶來實質的幫助與建設。

    公投進入最後倒數階段，民進黨各地展開公投街頭說明會。（林延鳳辦公室提供）

    公投進入最後倒數階段，民進黨各地展開公投街頭說明會。（林延鳳辦公室提供）

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