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    首頁　>　政治

    被民進黨相中當刺客參戰台北市長？ 謝震武回應了

    謝震武（見圖）今下午在節目錄影時回應，他的身分就是律師和節目主持人，表明自己絕不會參選台北市長。（資料照）

    謝震武（見圖）今下午在節目錄影時回應，他的身分就是律師和節目主持人，表明自己絕不會參選台北市長。（資料照）

    2021/12/14 19:48

    〔即時新聞／綜合報導〕針對2022年台北市長選戰，今天傳出民進黨鎖定政論節目主持人、律師謝震武擔任「刺客」，對決呼聲高的國民黨立委蔣萬安。對此，謝震武今下午在節目錄影時回應，他的身分就是律師和節目主持人，表明自己絕不會參選台北市長。

    今有媒體報導稱，針對2022台北市長人選布局，有部分綠營人士早已鎖定知名主持人謝震武，因與呼聲很高的藍營蔣萬安同樣擁有律師背景，可當「刺客」突襲迎戰，而非各方看好的衛福部長陳時中。

    《壹電視》報導，對於傳出被綠營鎖定出征參選台北市長，謝震武下午在政論節目錄影時表示，「我的身分就是律師跟節目主持人」，直言每次到了選舉時刻他的名字都會被提起，笑說自己的身分很多，但也表明絕不會參選台北市長，因為他只想當一名稱職的節目主持人。

    謝震武最後還幽默地說，自己會以節目主持人的身分參與2022以及2024，「2022、2024我在這可以告訴你，一定不會缺席，我們新聞面對面見，OK！」

    針對台北市長選戰一事，陳時中今天在疫情記者會上回應指出，疫情記者會只討論疫情，政治的問題就政治解決。

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