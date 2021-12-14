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    台北通疑藉跨年晚會實聯制收集個資 苗博雅拍桌轟資訊局說謊

    台北市議員苗博雅（右）等人質疑於北市府去年跨年晚會時，透過台北通實聯制收集性別等個資進行資料分析，北市資訊局長呂新科（左）解釋，並未取得實聯制額外個資。（記者鄭名翔攝）

    台北市議員苗博雅（右）等人質疑於北市府去年跨年晚會時，透過台北通實聯制收集性別等個資進行資料分析，北市資訊局長呂新科（左）解釋，並未取得實聯制額外個資。（記者鄭名翔攝）

    2021/12/14 19:53

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府推行的「台北通」App爭議不斷，昨再遭議員質疑於去年跨年晚會時，透過實聯制收集性別等個資進行資料分析，議員苗博雅更拍桌怒斥資訊局作為個資保護主管機關，竟混淆法律、公然對議會說謊，議員林亮君也不滿轟，北市府未取得民眾授權就做他用，也無訂定相關法規，無法保障市民。最終資訊局相關預算盡遭暫擱。

    資訊局長呂新科解釋，台北通作為單一識別服務系統，介接至實聯制資料庫後只會傳輸電話、位置等實聯資訊，而民眾註冊台北通即有填寫基本資料，因此會產生使用歷程，於跨年晚會結束後進行使用者分析，且均為統計型的去識別化數據，絕無取得實聯制額外個資。

    台北市議會財政建設委員會昨審議資訊局明年度預算；林亮君先質疑，依據北市府大數據中心實聯制儀表板顯示，如去年跨年晚會要求民眾以台北通進行實聯制入場，不僅基於防疫控管人數，更進一步分析男女比例，此已涉及無關防疫的性別個資，明顯擴權使用。

    資訊局副局長高永煌聲稱，性別不屬於《個資法》範疇內，卻立遭苗博雅以法務部條文打臉說，年齡、性別均屬於《個資法》第二條的「特徵」類別之中，拍桌怒斥資訊局作為個資保護主管機關，竟混淆法律、公然於議會說謊，並強調個資收集不論有無去識別化，均須先取得當事人同意，無法接受資訊局「硬坳」說詞。

    林亮君則轟，台北通作為實名系統，於跨年晚會藉實聯制於民眾不知情下取得性別資料，更進一步做非防疫必要性使用，且分析前也未先取得使用者授權，要求北市府速訂定相關自治條例，透過法制化才能成為建立數位城市的基礎。

    呂新科表示，去年跨年晚會舉行時中央尚未訂出實聯制指引，至今年公布後，台北通也均遵循，且經議員建議逐步修正系統，包括於1922疫苗預約系統等外接服務均建置個資使用聲明同意授權，另也新增刪除系統存取個資等功能，至於法規面上也請法務局協助評估，而國發會已參酌歐盟《通用資料保護規則》（GDPR）規範研議修正《個資法》，屆時全國一體適用，也可解決法規問題。

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